5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska

Ko govorimo o mladostnem videzu, večina žensk najprej pomisli na novo pričesko ali nego kože. A stilisti se strinjajo, da lahko že prava izbira barv naredi presenetljivo razliko. Nekateri odtenki namreč osvežijo polt, omilijo videz utrujenosti in obrazu podarijo več sijaja. Če ste dopolnili 40 let, so to barve, ki jih je vredno vključiti v jesensko garderobo.

Preberi še Edina obleka, ki jo bomo nosile letošnjo jesen

Zakaj postanejo barve po 40. letu še pomembnejše?

S staranjem se spreminja tudi videz kože. Polt lahko postane manj sijoča, obrazne poteze nekoliko mehkejše, zato lahko nekatere barve delujejo utrujajoče, druge pa obraz optično osvežijo. Prav zato modni stilisti pogosto poudarjajo, da je izbira pravih odtenkov enako pomembna kot izbira laskavega kroja ali dobre pričeske.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

1. Kremno bela

Če ste doslej prisegale na snežno belo, je morda čas za spremembo. Kremno bela je mehkejša in obrazu doda toplino, zaradi česar je videti bolj spočit in svež. Odlično se poda k pleteninam, srajcam, blazerjem in jesenskim plaščem.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

2. Žajbljevo zelena

Žajbljevo zelena je ena najbolj priljubljenih barv zadnjih sezon in njena priljubljenost ne pojenja niti jeseni 2026. Gre za umirjen odtenek, ki pristaja številnim tenom kože in deluje elegantno, ne da bi bil preveč vpadljiv. Hkrati obrazu doda svežino in sodoben videz.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

3. Pudrasto rožnata

Mnoge ženske po 40. letu opustijo rožnate tone, vendar stilisti opozarjajo, da je lahko ravno nežna pudrasto rožnata eden najbolj laskavih odtenkov. V bližini obraza ustvari mehkejši videz, deluje ženstveno in lahko optično omili utrujen videz kože.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

4. Svetlo modra

Svetlo modra je prava skrivnost številnih elegantnih žensk. Deluje sveže, prefinjeno in brezčasno. Srajca, pulover ali šal v svetlo modrem odtenku lahko obrazu doda več svetlobe in poudari oči, ne glede na njihovo barvo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

5. Topla karamela

Črna sicer ostaja klasika, vendar jo lahko včasih velja zamenjati s toplimi rjavimi toni. Karamelna je ena najbolj laskavih jesenskih barv, saj doda toplino in se čudovito kombinira z drugimi nevtralnimi odtenki. Poleg tega deluje razkošno in je odlična izbira za jakne, plašče, torbice in čevlje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Katerim barvam se je bolje izogniti?

To ne pomeni, da se morate določenim barvam popolnoma odpovedati. Kljub temu stilisti pogosto svetujejo nekaj previdnosti pri: zelo hladnih sivih tonih, neon barvah, izrazito kričečih rumenih odtenkih, zelo ostri črni barvi tik ob obrazu.

Preberi še Krilo, ki podaljša postavo in pristaja skoraj vsaki ženski

Če te barve obožujete, jih raje nosite v spodnjem delu stajlinga ali jih kombinirajte z mehkejšimi odtenki.

Majhna sprememba, velik učinek

Nova pričeska lahko osveži videz, včasih pa je dovolj že drugačna barva puloverja, šala ali srajce. Pravi odtenki lahko obraz optično osvetlijo, poudarijo naravno lepoto in ustvarijo bolj mladosten videz. Če to jesen razmišljate o osvežitvi garderobe, začnite pri barvah. Učinek vas utegne presenetiti.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči