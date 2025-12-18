Plašč, ki je popoln za december

V letošnji sezoni je bel plašč hit zime, saj prinaša občutek čiste elegance in lahko postane osrednji kos garderobe za vse priložnosti. V uredništvu Žena.hr so namreč na ulicah Zagreba opazili žensko v popolnoma belem stajlingu, ki je navdušila s svojim stilom in pokazala, kako lahko svetel plašč spremeni vzdušje celotne zimske kombinacije.

V zimskih mesecih zaradi nizkih temperatur pogosto ostajamo pri temnejših odtenkih, ki so praktični in ne kažejo sledi jutranjih padavin ali prahu mesta. A prav bela barva prinese tisto potrebno svetlobo, ki jo pozimi vsi pogrešamo.

Beli plašči delujejo kot naravni "osvetljevalec" garderobe – ujamejo pogled, naredijo vsako kombinacijo bolj sofisticirano in celo optično bolj svežo.

Poleg svoje vizualne moči ima bel plašč tudi praktično prednost: odlično se ujema z različnimi barvnimi odtenki in teksturami, zaradi česar ga lahko nosimo tako s toplimi volnenimi puloverji in jeans hlačami kot tudi z elegantnimi oblekami in škornji. Takšna vsestranskost omogoča, da z enim kosom zgradimo številne modne zgodbe čez cel zimski mesec.