Plašč, ki je popoln za december

V letošnji sezoni je bel plašč hit zime, saj prinaša občutek čiste elegance in lahko postane osrednji kos garderobe za vse priložnosti. V uredništvu Žena.hr so namreč na ulicah Zagreba opazili žensko v popolnoma belem stajlingu, ki je navdušila s svojim stilom in pokazala, kako lahko svetel plašč spremeni vzdušje celotne zimske kombinacije.
Zakaj v zimskih mesecih obožujemo bele plašče?
V zimskih mesecih zaradi nizkih temperatur pogosto ostajamo pri temnejših odtenkih, ki so praktični in ne kažejo sledi jutranjih padavin ali prahu mesta. A prav bela barva prinese tisto potrebno svetlobo, ki jo pozimi vsi pogrešamo.
Beli plašči delujejo kot naravni "osvetljevalec" garderobe – ujamejo pogled, naredijo vsako kombinacijo bolj sofisticirano in celo optično bolj svežo.
Poleg svoje vizualne moči ima bel plašč tudi praktično prednost: odlično se ujema z različnimi barvnimi odtenki in teksturami, zaradi česar ga lahko nosimo tako s toplimi volnenimi puloverji in jeans hlačami kot tudi z elegantnimi oblekami in škornji. Takšna vsestranskost omogoča, da z enim kosom zgradimo številne modne zgodbe čez cel zimski mesec.
Če torej iščeš kos, ki ti bo prinesel sijočo zimsko energijo, obenem pa ostal praktičen in brezčasen, je bel plašč zagotovo trend, ki ga letos ne gre spregledati.
Vir: zena.net.hr, whowhatwear.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV