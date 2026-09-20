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Moda

To modno pravilo je uradno zastarelo

N. Č.
20. 09. 2026 04.00
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Dolga leta je veljalo, da je bela barva rezervirana za poletje, a modni svet se s tem ne strinja več. Preverite, kako bomo bele kavbojke, krila in srajce nosile tudi letošnjo jesen.

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Bela barva ostaja eden največjih trendov tudi jeseni 2026, modne navdušenke in zvezdnice pa dokazujejo, da lahko deluje izjemno elegantno tudi v hladnejših mesecih. Kot poroča tportal.hr, belo barvo jeseni nosijo tudi Kendall Jenner, Hailey Bieber, Nicole Kidman in Zoë Kravitz.

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Pozabite na staro pravilo

Generacije žensk so odraščale ob modnem pravilu, da po koncu poletja ni več primerno nositi belih oblačil. V Združenih državah Amerike je bilo to znano kot pravilo 'no white after Labor Day', ki je belo barvo povezovalo predvsem s poletnimi meseci, piše hrvaški Tportal. Danes pa modni trendi dokazujejo, da takšno razmišljanje nima več mesta v sodobni garderobi.

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Prav nasprotno. Bela barva je postala eden najbolj vsestranskih modnih izborov, ki ga lahko brez težav nosimo vse leto.

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Zakaj je pravilo sploh nastalo?

Zanimivo je, da za znamenitim modnim pravilom ni stal noben praktičen razlog.

Njegovi začetki segajo v ameriško visoko družbo ob koncu 19. in začetku 20. stoletja. Takrat je bila bela barva simbol poletnih počitnic in preživljanja časa v letoviščih, medtem ko je vrnitev v mesto pomenila vrnitev k temnejši in bolj formalni garderobi. Sčasoma se je ta navada spremenila v modno pravilo, ki pa danes izgublja pomen.

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Modni trendi zadnjih sezon spodbujajo bolj premišljeno in trajnostno garderobo. Namesto strogega ločevanja med poletnimi in jesenskimi oblačili vse bolj prisegamo na vsestranske kose, ki jih lahko nosimo skozi vse leto.

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Ključ je v materialih

Če želite belo uspešno prenesti v jesensko garderobo, je pomembnejši material kot sama barva.

Poleti prevladujejo lan, tanek bombaž in lahkotne tkanine, medtem ko jeseni belo kombiniramo z volno, kašmirjem, usnjem, semišem in debelejšimi pleteninami. Prav tekstura je tista, ki ustvari bolj sezonski in prefinjen videz.

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Kako kombinirati belo barvo v jesenskih mesecih?

Bele kavbojke zato jeseni združite z mokasini, usnjeno jakno ali trendovskim oversized suknjičem. Tudi bela krila lahko dobijo povsem novo podobo, če jim dodate škornje, večjo usnjeno torbo in topel pulover.

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Najlepše se ujema z jesenskimi odtenki

Bela se odlično poda k čokoladno rjavi, bordo, temno modri, olivno zeleni, sivi in kamelji barvi. Takšne kombinacije delujejo umirjeno, luksuzno in zelo elegantno, zato ne preseneča, da jih modne poznavalke letos množično vključujejo v svoje jesenske stajlinge.

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Še posebej priljubljena je kombinacija belih hlač in rjave semiš jakne, pa tudi belo krilo v kombinaciji s sivim pletenim puloverjem ali klasičnim trenčem v kamelji barvi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če imate v omari bele kavbojke, belo srajco, obleko ali krilo, jih letos jeseni nikar ne pospravite. Dovolj bo, da jih kombinirate z nekoliko težjimi materiali, jesenskimi barvami in toplimi dodatki. Rezultat bo moderen, eleganten in povsem v skladu z največjimi modnimi smernicami sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Vir: tportal.hr

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