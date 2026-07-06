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Moda

Najlepše bele poletne obleke, ki pristojijo skoraj vsaki postavi

N. Č.
06. 07. 2026 04.00
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Poleti najraje posegamo po preprostih, minimalističnih in lahkotnih kosih, med katerimi brez dvoma kraljujejo bele poletne obleke. So brezčasne, sveže in vedno ustvarijo videz, ki deluje urejeno brez posebnega truda.

Bele poletne obleke so že dolgo simbol sproščenega, elegantnega in naravno ženstvenega poletnega videza. Letos se vračajo v še bolj prefinjenih krojih, ki združujejo udobje, lahkotnost in subtilen luksuz. Ne glede na to, ali prisegate na lan, bombaž, svilo ali mešanice z viskozo, je bela obleka kos, ki ga lahko nosite od jutra do večera, na dopustu ali v mestu. Njena vsestranskost je tisto, kar jo postavlja v sam vrh poletnih trendov.

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Zakaj obožujemo bele poletne obleke?

Bele poletne obleke so priljubljene, ker ustvarijo občutek svežine in čistosti, ki ga poleti še posebej cenimo. Svetla barva odbija sončno svetlobo, zato so takšne obleke udobne tudi v najbolj vročih dneh. Poleg tega se odlično ujemajo z naravnimi materiali, ki so poleti najbolj iskani, saj dihajo in se lepo prilegajo telesu.

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Drugi razlog, zakaj jih obožujemo, je njihova izjemna prilagodljivost. Bela obleka je kot prazno platno, ki ga lahko vsakič znova interpretiramo drugače. Zamenjamo le dodatke, obutev ali torbico in videz se popolnoma spremeni. Od sproščenega dopustniškega stila do elegantnega večernega outfita – bela obleka se prilagodi vsaki priložnosti.

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Katere poletne obleke so letos najbolj priljubljene?

Poleti 2026 izstopajo obleke iz lahkotnih, naravnih materialov, ki združujejo udobje in prefinjenost. Lanene obleke so med najbolj iskanimi, saj so zračne, minimalistične in izjemno modne

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Slip obleke v beli barvi so letos še posebej priljubljene zaradi svoje nežne silhuete, ki lepo poudari postavo. Prav tako se vračajo obleke z odprtim hrbtom, ki ustvarijo subtilno zapeljiv videz, a ostajajo elegantne. Med trendi najdemo tudi maksi obleke, ki so popolne za večerne sprehode ob morju, ter kratke bombažne obleke, ki so idealne za vsakodnevne opravke.

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Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako letos nositi belo poletno obleko?

Letos belo poletno obleko nosimo v kombinaciji z naravnimi dodatki, ki poudarijo njen sproščen značaj. Košaraste torbe, sandali z nizko peto in nežni zlati nakit ustvarijo videz, ki je hkrati moden in brezčasen. 

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Za bolj mestni slog jo lahko kombiniramo z usnjenimi natikači in večjo torbo v nevtralnih tonih. Bela obleka se odlično ujema tudi z lahkotnimi prekrivnimi kosi, kot so lanene srajce ali tanki pleteni puloverji, ki dodajo teksturo in globino. Ključ je v preprostosti – manj je več, še posebej pri tako ikoničnem poletnem kosu.

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