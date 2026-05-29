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Trendi - ig
Moda

Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje

N. Č.
29. 05. 2026 04.00
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Bermuda hlače so v zadnjih sezonah doživele pravi preporod. Modne hiše in ulični trendi so jih postavili v središče pozornosti, saj združujejo udobje, eleganco in praktičnost.

Bermuda hlače so v zadnjih sezonah doživele velik povratek, saj združujejo udobje, preprostost in modno dovršenost. Modne hiše in ulični trendi so jih postavili v središče pozornosti, ker ponujajo popolno ravnovesje med sproščenostjo in eleganco.

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Letos pa posebno izstopajo bele bermuda hlače, ki so postale simbol minimalistične, sveže in sodobne pomladne garderobe.

Zakaj so bele bermuda hlače letos tako priljubljene?

Bele bermuda hlače so osvojile modne navdušenke zaradi svoje izjemne vsestranskosti. Njihova nevtralna barva omogoča enostavno kombiniranje z različnimi materiali, kroji in barvami, hkrati pa ustvarja čist, eleganten videz. Poleg tega so idealne za toplejše mesece, saj delujejo sveže in lahkotno, ne glede na priložnost.

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Drugi razlog za njihovo priljubljenost je njihova sposobnost, da pristajajo različnim postavam. Dolžina bermud zagotavlja udobje in pokritost, belina pa optično podaljša noge in ustvari prefinjen videz. Prav zato so bele bermude postale eden najbolj iskanih kosov za sezono pomlad/poletje 2026.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako kombinirati bele bermuda hlače?

Za dnevni videz lahko bele bermuda hlače kombiniramo z laneno srajco, bombažno majico ali tankim pletenim topom. V kombinaciji s sandali ali supergami ustvarijo sproščen, a urejen videz, ki je popoln za mestne opravke ali sprehod ob obali. Za bolj modno izstopajoč videz lahko dodamo torbico v kontrastni barvi ali minimalističen nakit.

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Za večerne priložnosti pa bele bermude zasijejo v kombinaciji z elegantnim blazerjem, svileno bluzo ali strukturiranim topom. V kombinaciji s petami ali minimalističnimi sandali postanejo izjemno sofisticiran kos, ki brez težav nadomesti krilo ali klasične hlače. Tako ustvarimo videz, ki je hkrati moden, eleganten in popoln za pomladne večere.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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