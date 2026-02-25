Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Moda
Moda

To so hit kavbojke letošnjega leta

N. Č.
25. 02. 2026 04.00
0

Bele kavbojke se v sezoni 2026 vračajo na modno sceno in postajajo nepogrešljiv kos spomladanske garderobe. Po letih prevlade temnejših denim odtenkov zdaj znova v ospredje stopajo svetle, čiste silhuete, ki simbolizirajo svežino, lahkotnost in novo energijo.

Bele kavbojke so idealna izbira za spomladanske mesece, ki so pred nami, saj se popolno ujemajo z daljšimi dnevi, več sonca in željo po svetlejših, bolj optimističnih kombinacijah. Modni trendi za leto 2026 potrjujejo, da bodo bele kavbojke eden ključnih kosov sezone, o čemer piše tudi Tportal.

To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta
Preberi še
To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta

V kolekcijah za leto 2026 se bele kavbojke pojavljajo v različnih krojih, od klasičnih ravnih linij do bolj sproščenih širokih modelov in elegantnih silhuet z visokim pasom. Modne hiše in verige hitre mode so jih že vključile v svoje aktualne kolekcije, kar kaže na to, da gre za trend, ki bo močno zaznamoval prihajajočo sezono. Bele kavbojke torej niso več rezervirane le za poletne dni, temveč se vse pogosteje pojavljajo kot del spomladanskih outfitov, ki združujejo udobje in prefinjenost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj obožujemo bele kavbojke v spomladanskih mesecih?

Bele kavbojke so v spomladanskih mesecih priljubljene predvsem zato, ker vizualno osvežijo celoten videz in delujejo izjemno lahkotno. Po zimskih temnih barvah prinašajo občutek novega začetka in čistega stila, ki se lepo poda k pastelom, bež tonom in svetlim jaknam. Poleg tega bele kavbojke poudarijo strukturo oblačil in omogočajo, da pridejo do izraza zanimivi kroji ter teksture zgornjih delov oblačil.

Škornji, ki so trenutno največji hit
Preberi še
Škornji, ki so trenutno največji hit

Njihova priljubljenost izhaja tudi iz vsestranskosti, saj jih lahko nosimo tako v bolj elegantnih kot v sproščenih kombinacijah. V primerjavi s klasičnimi modrimi kavbojkami delujejo bolj sofisticirano.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako kombinirati bele kavbojke v spomladanskih mesecih?

Bele kavbojke se v spomladanskih kombinacijah odlično povezujejo s svetlimi srajcami, tankimi puloverji in prehodnimi jaknami. Še posebej lepo se ujemajo z bež trenči, svetlo sivimi blazerji in pleteninami v pastelnih odtenkih, kar ustvarja uravnotežen in moden videz. Za bolj sproščen stil jih lahko kombiniramo s preprostimi majicami in športnimi copati, za bolj prefinjen vtis pa z elegantnimi balerinkami ali mokasini.

Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Preberi še
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo

Pri dodatkih je priporočljivo posegati po naravnih materialih in nevtralnih barvah, saj bele kavbojke že same po sebi pritegnejo dovolj pozornosti. Usnjene torbice v toplih rjavih tonih, sončna očala in minimalističen nakit so idealna izbira za zaključek spomladanskega outfita.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda kavbojke bele kavbojke bele hlače trendi 2026 pomlad 2026
Moda

To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517