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Moda

Kavbojke, ki jih bomo nosile to poletje

N. Č.
10. 06. 2026 04.00
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Bele kavbojke so se vrnile v modo kot eden najbolj svežih in nosljivih trendov. So kos, ki ga lahko kombiniramo skoraj z vsem, hkrati pa vedno delujejo čisto, moderno in elegantno.

Bele kavbojke so že dolgo sinonim za sproščen, a hkrati urejen poletni slog. Njihova največja prednost je, da se prilagodijo vsakemu slogu – od minimalističnega do izrazito modnega. Poleg tega so odlična osnova za svetle, pastelne ali živahne barve, ki jih poleti tako radi nosimo.

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V letu 2026 se vračajo v različnih krojih: od ravnih modelov do širokih hlačnic, visokega pasu in skrajšanih različic. Modne hiše in ulični slog jih postavljajo v ospredje kot "must-have" kos, ki ga lahko nosimo od jutra do večera.

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Zakaj obožujemo bele kavbojke v poletnih mesecih?

Bele kavbojke so idealne za vroče dni, ker vizualno delujejo lahkotno in sveže. V nasprotju s temnejšimi modeli ne vpijajo toplote, zato so udobnejše za celodnevno nošenje. Poleg tega ustvarijo občutek čistosti in preprostosti, ki se popolnoma ujema s poletnim razpoloženjem.

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Drugi razlog, zakaj jih ženske tako rade nosimo, je njihova vsestranskost. Bele kavbojke lahko zlahka preoblikujemo iz dnevnega v večerni videz – zamenjamo le zgornji del, dodamo nakit ali sandale s peto in videz je popolnoma drugačen. So kos, ki se poda tako športnim copatom kot elegantnim sandalom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako to poletje kombinirati bele kavbojke?

To poletje jih kombiniramo z lahkotnimi lanenimi srajcami, pastelno obarvanimi topi in prevelikimi blazerji, ki ustvarijo moden, a sproščen videz. Odlično se ujemajo tudi z jaknami iz denima v svetlih odtenkih, ki ustvarijo trendovski poletni videz.

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Za večerne priložnosti jih lahko združimo s svilenimi topi, kovinskimi dodatki in sandali s tankimi paščki. Če želite bolj drzen videz, izberite bele kavbojke z visokim pasom in jih kombinirajte s kratkim topom ter velikimi sončnimi očali – popolna poletna kombinacija, ki vedno izstopa.

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Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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