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Moda

Edino krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje

N. Č.
20. 06. 2026 04.00
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Kratko, elegantno in neverjetno vsestransko – belo krilo je modni kos, ki bo poleti 2026 prevzel glavno vlogo. Modne znamke in ulični trendi ga že postavljajo v središče poletnih kombinacij.

Belo krilo se vrača v ospredje kot eden najbolj zaželenih kosov letošnje sezone. Od mini do maksi dolžin, od bombaža do lana – oblikovalci stavijo na čistost, lahkotnost in preprostost, ki jo prinaša bela barva. Ker se odlično ujema z vsemi poletnimi materiali in barvami, je idealno za vroče dni, mestne sprehode in večerne izhode ob morju. Letos ga vidimo v kombinacijah z lahkimi topi, pletenimi majicami in sandali, ki ustvarijo brezčasen, a hkrati sodoben videz.

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Zakaj bela krila ostajajo poletna klasika?

Bela barva je simbol svežine, čistosti in minimalizma, zato se vsako poletje znova vrne v ospredje. Krilo v beli barvi deluje elegantno, a hkrati sproščeno, kar ga naredi popolno za vse priložnosti – od dopusta do službenih obveznosti. Poleg tega se bela odlično ujema z zagorelo poltjo, kar je eden od razlogov, da jo ženske po svetu tako rade nosijo v toplih mesecih.

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Drugi razlog za priljubljenost belega krila je njegova neverjetna vsestranskost. Z lahkoto ga kombiniramo z živahnimi barvami, pasteli ali nevtralnimi toni. Prav tako se poda tako športnim kot elegantnim kombinacijam, zato je kos, ki ga lahko nosimo znova in znova, ne da bi deloval dolgočasno ali preveč osnovno.

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Kako to poletje kombinirati belo krilo?

Poleti 2026 bodo modne kombinacije z belim krilom poudarjale naravne materiale in sproščene kroje. Odlično se ujema z lanenimi srajcami, bombažnimi topi in pletenimi majicami, ki ustvarijo lahkoten, zračen videz. Mini modeli se lepo podajo k japonkam ali sandalom z debelim podplatom, medtem ko maksi krila najbolje zaživijo v kombinaciji z usnjenimi sandali ali espadrilami.

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Za večerne kombinacije lahko belo krilo združiš s svileno bluzo ali oprijetim topom v črni, srebrni ali metalik barvi, kar ustvari elegantno, a še vedno poletno estetiko. Dodatek minimalističnega nakita in torbice v naravnih tonih pa poskrbi, da videz ostane sodoben in brezčasen.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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