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Moda

Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje

N. Č.
09. 06. 2026 04.00
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Bermuda hlače se ponovno vzpenjajo na sam vrh modnih trendov. Poletje 2026 bo v znamenju udobja, sproščenosti in elegantnih krojev, ki jih lahko nosimo skoraj povsod.

Bermuda hlače so daljša različica kratkih hlač, ki segajo približno do kolen in ustvarjajo popolno ravnovesje med sproščenostjo in eleganco. Značilni so ravni kroji, lahkotni materiali in minimalističen videz, zaradi česar so izjemno vsestranske. V zadnjih sezonah so se vrnile v ospredje kot kos, ki ga lahko nosimo tako v mestnih kombinacijah kot na dopustu.

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Zakaj so bermuda hlače tako priljubljene?

Bermuda hlače so priljubljene predvsem zato, ker združujejo udobje in prefinjenost. Njihova dolžina omogoča večjo svobodo gibanja, hkrati pa delujejo bolj urejeno kot klasične kratke hlače. Modne poznavalke poudarjajo, da so idealne za vroče dni, ko želimo biti videti elegantno, ne da bi se odpovedale udobju.

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Poleg tega so bermude izjemno prilagodljive različnim slogom. Odlično se podajo k srajcam, tankim pleteninam, blazerjem ali preprostim majicam. Zaradi svoje nevtralne silhuete se lepo kombinirajo z različnimi čevlji – od sandalov do superg ali celo salonarjev. Prav ta vsestranskost je razlog, da se vračajo kot ključni kos poletne garderobe.

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Kako bomo letos nosile bermuda hlače?

To poletje bomo bermuda hlače nosile v kombinaciji z lahkotnimi, strukturiranimi zgornjimi deli, ki ustvarjajo uravnotežen videz. Posebej priljubljene bodo kombinacije z lanenimi srajcami, preprostimi topi in oversized blazerji, ki celoten videz dvignejo na raven sodobne elegance. Ključ je v preprostosti in čistih linijah, ki poudarijo minimalistično estetiko.

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Prav tako bodo v ospredju nevtralni odtenki, kot so bela, bež, siva in črna, ki omogočajo brezčasne kombinacije. Modne navdušenke bodo posegale tudi po bermudah iz jeansa ali lana, ki sta idealna za vroče poletne dni, piše Žena.hr. Poletje 2026 bo tako v znamenju sproščenega, a izjemno šik videza, ki ga bermuda hlače omogočajo brez truda, še dodajajo.

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Vir: zena.net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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