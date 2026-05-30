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demi moore
Trači

Navdušila v hlačah, ki jih nosijo vse

S.B.
30. 05. 2026 04.00
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Modni trendi zadnjih sezon kažejo, da se bermuda hlače vračajo v ospredje, tako na ulicah modnih prestolnic kot tudi na modnih pistah. Demi Moore je ta trend zdaj dvignila na novo raven in ga pripeljala celo na eno najbolj prestižnih rdečih preprog na svetu.

Na 79. letnem filmskem festivalu v Cannesu je Demi Moore elegantne bermuda hlače kombinirala s krojenim suknjičem in salonarji s paščkom zadaj ter dokazala, da lahko ta sicer sproščen kos ob pravem stajlingu deluje zelo prefinjeno in urejeno.

Demi je za dogodek v Cannesu izbrala črne bermuda hlače, ki doživljajo svoj modni povratek.
Demi je za dogodek v Cannesu izbrala črne bermuda hlače, ki doživljajo svoj modni povratek. FOTO: Profimedia

Bermuda kratke hlače so ime dobile po otočju v Atlantiku, kjer so hlače z dolžino malo nad koleni ali do kolen del običajnih pisarniških oblačil za moške in se nosijo s srajco in kravato.

Hlače tega kroja izvirajo iz kraljeve mornarice. Konec 19. stoletja so bili namreč na Bermudskem otočju nameščeni britanski vojaki, ki jim je bilo zaradi tropskega podnebja v dolgih hlačah prevroče in tako so hitro našli boljšo alternativo. 

V ženski modi so se prvič pojavile v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in zelo hitro postale priljubljena izbira hlač za vsak dan v poletnih mesecih.

Nekaj načinov, kako kombinirati bermuda hlače

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