Navdušila v hlačah, ki jih nosijo vse

Na 79. letnem filmskem festivalu v Cannesu je Demi Moore elegantne bermuda hlače kombinirala s krojenim suknjičem in salonarji s paščkom zadaj ter dokazala, da lahko ta sicer sproščen kos ob pravem stajlingu deluje zelo prefinjeno in urejeno.

Demi je za dogodek v Cannesu izbrala črne bermuda hlače, ki doživljajo svoj modni povratek.

Bermuda kratke hlače so ime dobile po otočju v Atlantiku, kjer so hlače z dolžino malo nad koleni ali do kolen del običajnih pisarniških oblačil za moške in se nosijo s srajco in kravato.

Hlače tega kroja izvirajo iz kraljeve mornarice. Konec 19. stoletja so bili namreč na Bermudskem otočju nameščeni britanski vojaki, ki jim je bilo zaradi tropskega podnebja v dolgih hlačah prevroče in tako so hitro našli boljšo alternativo.

V ženski modi so se prvič pojavile v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in zelo hitro postale priljubljena izbira hlač za vsak dan v poletnih mesecih.