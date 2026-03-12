Pozabite na črne salonarje, letos jih bomo nosile v bež barvi

Kot poroča Žena.hr, bodo letos salonarji v bež barvi nadomestili črne. Klasični črni salonarji so sicer še vedno nepogrešljiv kos v garderobi, vendar modni trendi za pomlad in poletje 2026 prinašajo bolj nežne in svetlejše odtenke. Bež salonarji so se pojavili na številnih modnih pistah ter v kolekcijah znanih modnih hiš, kjer so jih oblikovalci predstavili kot elegantno, a sodobno alternativo tradicionalni črni obutvi.
Zakaj obožujemo bež salonarje?
Ta barva je bila dolgo časa nekoliko zapostavljena, saj so jo mnogi povezovali z zelo klasičnim ali celo nekoliko konservativnim slogom. Danes pa jo moda interpretira na povsem nov način – kot simbol minimalistične elegance in prefinjenega vsakdana. Prav zato bež salonarji postajajo kos, ki ga lahko brez težav vključimo v različne modne kombinacije, od poslovnih do bolj sproščenih.
Gre za nevtralno barvo, ki se odlično poda skoraj k vsakemu outfitu, ne glede na to, ali gre za elegantno obleko, klasičen kostim ali sproščene kavbojke. Zaradi svoje subtilnosti delujejo manj kontrastno kot črna obutev, zato ustvarijo bolj harmoničen in umirjen videz.
Poleg tega imajo še eno prednost – vizualno lahko podaljšajo noge. Ker je barva bližje naravnemu tonu kože, ustvarja učinek daljše silhuete, kar je eden od razlogov, zakaj jih stilisti pogosto priporočajo kot eleganten trik za bolj vitko postavo.
Kako kombinirati bež salonarje?
Bež salonarji se odlično podajo k minimalističnim kombinacijam, ki so v zadnjih sezonah zelo priljubljene. Lepo dopolnijo monokromatske stajlinge v nevtralnih barvah, kot so bela, svetlo rjava ali olivna barva.
Zelo dobro se obnesejo tudi v kombinaciji z bolj izrazitimi barvami ali vzorci. Če na primer oblečete živahno obleko ali barvit kostim, bodo bež salonarji delovali kot uravnotežen element, ki stajlingu doda prefinjenost, ne da bi prevzeli vso pozornost.
Vir: zena.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV