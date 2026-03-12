Pozabite na črne salonarje, letos jih bomo nosile v bež barvi

Kot poroča Žena.hr , bodo letos salonarji v bež barvi nadomestili črne. Klasični črni salonarji so sicer še vedno nepogrešljiv kos v garderobi, vendar modni trendi za pomlad in poletje 2026 prinašajo bolj nežne in svetlejše odtenke. Bež salonarji so se pojavili na številnih modnih pistah ter v kolekcijah znanih modnih hiš, kjer so jih oblikovalci predstavili kot elegantno, a sodobno alternativo tradicionalni črni obutvi .

Ta barva je bila dolgo časa nekoliko zapostavljena, saj so jo mnogi povezovali z zelo klasičnim ali celo nekoliko konservativnim slogom. Danes pa jo moda interpretira na povsem nov način – kot simbol minimalistične elegance in prefinjenega vsakdana. Prav zato bež salonarji postajajo kos, ki ga lahko brez težav vključimo v različne modne kombinacije, od poslovnih do bolj sproščenih.

Gre za nevtralno barvo, ki se odlično poda skoraj k vsakemu outfitu, ne glede na to, ali gre za elegantno obleko, klasičen kostim ali sproščene kavbojke. Zaradi svoje subtilnosti delujejo manj kontrastno kot črna obutev, zato ustvarijo bolj harmoničen in umirjen videz.