Praznična sezona je skoraj tu, z njo pa tudi kosi, ki v garderobo prinesejo nekaj glamurja. Letos med največjimi modnimi zvezdami izstopajo bleščeča krila, ki dokazujejo, da se svetleči materiali ne nosijo več le za silvestrovo. Modne navdušenke jih kombinirajo s pleteninami, škornji in celo športnimi copati, zato so postala eden najbolj vsestranskih kosov letošnje zime.

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Bleščeče krilo ni več rezervirano za praznične zabave

Dolga leta je veljalo, da bleščice sodijo predvsem na novoletne zabave in posebne dogodke. A letošnja moda govori drugačno zgodbo.

Bleščeča krila so se preselila v vsakodnevne kombinacije, kjer jih modne poznavalke nosijo z mehkimi pletenimi puloverji, klasičnimi plašči in udobnimi gležnarji. Kontrast med sproščenimi in glamuroznimi kosi ustvari videz, ki je eleganten, a hkrati nosljiv. Prav zato so bleščeča krila postala eden najbolj opaznih trendov zime 2026 .

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Kombinacija, ki vedno deluje

Če niste prepričane, kako nositi bleščeče krilo, obstaja en modni trik, s katerim skoraj ne morete zgrešiti. Stilistke prisegajo na kombinacijo: plisirano bleščeče midi krilo, pleten pulover v kremni, sivi ali črni barvi, visoki škornji, minimalističen nakit. Takšna kombinacija deluje urejeno in elegantno, ne da bi bila videti preveč svečana.

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Katera bleščeča krila bodo najbolj priljubljena?

V ospredju so predvsem:

Srebrna krila

Srebrna barva ostaja največji hit letošnje praznične sezone. Deluje moderno, sveže in se odlično ujema tako s črno kot z nevtralnimi odtenki.

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Zlata krila

Za ljubiteljice bolj glamuroznega videza so odlična izbira zlati odtenki, ki prazničnemu videzu dodajo toplino in prestiž.

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Krila s cekini

Cekini se letos vračajo v velikem slogu. Najbolj priljubljeni so modeli v midi dolžini, ki jih je mogoče nositi tako z elegantnimi salonarji kot z robustnimi škornji.

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Satenasta krila z rahlim leskom

Za tiste, ki želijo nekoliko bolj umirjen videz, so odlična izbira satenasta krila, ki ujamejo svetlobo bolj subtilno.

Kako nositi bleščice, da videz ne bo preveč vpadljiv?

Ključ je v ravnovesju. Ker je krilo že samo po sebi osrednji kos kombinacije, naj bodo ostali elementi bolj umirjeni. Črn pulover, bež plašč ali klasična bela srajca omogočijo, da bleščeče krilo pride do izraza, ne da bi videz deloval pretirano. Prav zato modne poznavalke pogosto poudarjajo, da naj bleščice ostanejo na enem kosu oblačila .

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Trend, ki ga boste nosile tudi po praznikih

Morda največja prednost bleščečega krila je njegova vsestranskost. Čeprav ga marsikatera ženska najprej poveže z decembrskimi zabavami, ga je mogoče nositi skozi vso zimo. V kombinaciji s toplim pletenim puloverjem, dolgim plaščem in škornji postane popoln kos za kosilo s prijateljicami, obisk mesta ali večerni zmenek. Zato ni presenetljivo, da modni poznavalci bleščeča krila uvrščajo med najbolj zaželene modne nakupe letošnje praznične sezone.

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Če boste letos v garderobo dodale le en bolj poseben kos, je lahko prav bleščeče krilo tista izbira, ki bo popestrila številne zimske kombinacije.

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