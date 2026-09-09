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Moda

Pozabite na usnjeno jakno, to jesen je v ospredju bomber

N. Č.
09. 09. 2026 04.00
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Bomber jakna je eden tistih kosov, ki se vsako leto vrne – a nikoli v isti podobi. Jesen 2026 prinaša nove silhuete, sveže materiale in presenetljivo elegantne kombinacije, zaradi katerih bomber ni več le športni kos, ampak postaja ključni del jesenskih outfitov. Če iščeš jakno, ki združuje udobje, trend in vsestranskost, je bomber letos absolutna prva izbira.

Bomber jakne so se iz vojaškega kosa že zdavnaj preselile v vsakdanjo modo, kjer jih oblikovalci vsako sezono interpretirajo na novo. Letos se vračajo v mehkejših linijah, z bolj prefinjenimi materiali in z detajli, ki ustvarijo videz med sproščenim in sofisticiranim. Prav zato so popolne za prehodno obdobje – dovolj lahke za tople dni, a dovolj strukturirane za hladnejše večere.

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Kakšne bomber jakne bomo nosile letošnjo jesen?

Jeseni 2026 bodo v ospredju mehke, matirane teksture, ki dajejo bomberju bolj odrasel, eleganten videz. Prevladovali bodo modeli iz satena, brušenega usnja in matiranega najlona, ki se lepo ujemajo tako z denimom kot z bolj ženstvenimi kosi. Barvna paleta bo umirjena: čokoladna, olivna, temno modra in klasična črna, ki omogočajo enostavno kombiniranje.

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Poleg materialov se spreminja tudi kroj. Silhueta je nekoliko daljša, ramena so mehkejša, elastike pa manj izrazite, kar bomberju daje bolj "city chic" videz. V trendu so tudi bomberji z rahlo retro pridihom – navdih iz 90. let, minimalistični kroji in subtilni športni elementi, ki ustvarijo popolno ravnovesje med udobjem in stilom.

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Kako letos kombinirati bomber jakne?

Bomber jakna je eden najbolj vsestranskih kosov jeseni 2026, zato jo lahko nosiš na skoraj vse. Odlično se poda k širokim hlačam, temnemu denimu in pletenim topom, ki ustvarijo sodoben, a sproščen videz. Za bolj ženstven pristop jo kombiniraj s slip krilom ali tanko pleteno obleko – kontrast med mehko silhueto in športnim pridihom bomberja deluje izjemno modno.

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Za dnevne kombinacije jo lahko nosiš s supergami ali loaferji, za večerne pa z gležnjarji ali celo s salonarji. Jeseni 2026 je ključ v plastjenju: bomber čez tanko majico, čez pletenino ali čez srajco z ovratnikom ustvari videz, ki je hkrati trendovski in praktičen. To je jakna, ki se prilagodi tvojemu urniku – od službe do večernega izhoda.

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