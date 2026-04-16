Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Bootcut - ig
Moda

Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi

N. Č.
16. 04. 2026 04.00
0

Bootcut kavbojke bodo v letu 2026 eden izmed najbolj zaželenih modelov. Ta brezčasen kroj se vrača v ospredje, saj se odlično prilega ženski postavi in lepo poudari naše atribute. Gre za popolno ravnovesje med udobjem in eleganco, zaradi česar jih modne navdušenke znova uvrščajo med ključne kose garderobe.

Bootcut kavbojke prepoznamo po značilnem kroju – oprijete so v pasu, bokih in stegnih, nato pa se od kolen navzdol rahlo razširijo. Prav ta subtilen razširjen zaključek ustvarja vizualno ravnovesje in podaljša silhueto, zaradi česar delujejo izjemno laskavo. Prvotno so bile zasnovane tako, da se lepo nosijo čez škornje, danes pa jih kombiniramo z najrazličnejšo obutvijo, od elegantnih pet do minimalističnih sandalov.

Zakaj obožujemo bootcut kavbojke?

Bootcut kavbojke so priljubljene predvsem zaradi svoje sposobnosti, da optično podaljšajo noge in uravnotežijo proporce telesa. Rahlo razširjen spodnji del ustvari linijo, ki podaljša silhueto in hkrati ublaži širino bokov, kar pomeni, da pristajajo skoraj vsaki postavi.

Poleg tega predstavljajo popolno sredino med ozkimi in širokimi kroji. Niso tako oprijete kot skinny kavbojke, a tudi ne tako voluminozne kot široki modeli, zato delujejo urejeno, a hkrati sproščeno. Prav zaradi te vsestranskosti so v letu 2026 ponovno v ospredju modnih trendov in veljajo za enega najbolj nosljivih kosov v garderobi, piše portal Grey Journal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako kombinirati bootcut kavbojke?

Pri kombiniranju bootcut kavbojk je ključno razumevanje proporcev. Ker spodnji del rahlo razširijo, jih je najbolje nositi z oprijetimi ali zatlačenimi zgornjimi deli, ki poudarijo silhueto in ustvarijo uravnotežen videz, še poudarjajo pri Grey Journal in dodajajo, da se odlično podajo tudi k srajcam, teliranim suknjičem ali preprostim pleteninam, ki sledijo liniji telesa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pomembno vlogo igra tudi obutev

Pomembno vlogo igra tudi obutev. Najlepše pridejo do izraza v kombinaciji s čevlji s koničastim zaključkom, gležnjarji ali petami, saj ti dodatno podaljšajo noge in poudarijo eleganco kroja, piše modni portal Who What Wear. Za bolj vsakdanje kombinacije pa jih lahko nosimo tudi z balerinkami ali minimalističnimi sandali, ki ohranijo čist in moderen videz, še dodajajo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: greyjournal.net, whowhatwear.com

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1640