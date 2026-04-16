Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi

Bootcut kavbojke prepoznamo po značilnem kroju – oprijete so v pasu, bokih in stegnih, nato pa se od kolen navzdol rahlo razširijo. Prav ta subtilen razširjen zaključek ustvarja vizualno ravnovesje in podaljša silhueto, zaradi česar delujejo izjemno laskavo. Prvotno so bile zasnovane tako, da se lepo nosijo čez škornje, danes pa jih kombiniramo z najrazličnejšo obutvijo, od elegantnih pet do minimalističnih sandalov.

Zakaj obožujemo bootcut kavbojke?

Bootcut kavbojke so priljubljene predvsem zaradi svoje sposobnosti, da optično podaljšajo noge in uravnotežijo proporce telesa. Rahlo razširjen spodnji del ustvari linijo, ki podaljša silhueto in hkrati ublaži širino bokov, kar pomeni, da pristajajo skoraj vsaki postavi.

Poleg tega predstavljajo popolno sredino med ozkimi in širokimi kroji. Niso tako oprijete kot skinny kavbojke, a tudi ne tako voluminozne kot široki modeli, zato delujejo urejeno, a hkrati sproščeno. Prav zaradi te vsestranskosti so v letu 2026 ponovno v ospredju modnih trendov in veljajo za enega najbolj nosljivih kosov v garderobi, piše portal Grey Journal.

Kako kombinirati bootcut kavbojke?

Pri kombiniranju bootcut kavbojk je ključno razumevanje proporcev. Ker spodnji del rahlo razširijo, jih je najbolje nositi z oprijetimi ali zatlačenimi zgornjimi deli, ki poudarijo silhueto in ustvarijo uravnotežen videz, še poudarjajo pri Grey Journal in dodajajo, da se odlično podajo tudi k srajcam, teliranim suknjičem ali preprostim pleteninam, ki sledijo liniji telesa.

Pomembno vlogo igra tudi obutev

Pomembno vlogo igra tudi obutev. Najlepše pridejo do izraza v kombinaciji s čevlji s koničastim zaključkom, gležnjarji ali petami, saj ti dodatno podaljšajo noge in poudarijo eleganco kroja, piše modni portal Who What Wear. Za bolj vsakdanje kombinacije pa jih lahko nosimo tudi z balerinkami ali minimalističnimi sandali, ki ohranijo čist in moderen videz, še dodajajo.

