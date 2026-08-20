Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Balerinke - ig
Moda

Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen

N. Č.
20. 08. 2026 04.00
0

Balerinke so se v zadnjih nekaj sezonah trdno zasidrale med najbolj priljubljeno obutvijo, vendar letos pozornost namesto črne barve kradejo modeli v bordo odtenkih. Odkrijte, zakaj bordo odtenek prevzema prestol v svetu obutve in kako lahko osveži vašo garderobo.

Balerinke so v zadnjih sezonah postale nepogrešljiv del garderobe, a letošnja jesen prinaša pomemben premik: namesto klasične črne barve v ospredje stopajo modeli v bogatem bordo odtenku. Ta globoka rdeča barva je elegantna, izrazita in presenetljivo vsestranska, zato ni čudno, da jo modne hiše postavljajo v središče jesenskih trendov. Bordo balerinke lahko začnete nositi že zdaj, saj se odlično ujemajo tako s poletnimi kot jesenskimi kombinacijami.

Je to jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile vse?
Preberi še
Je to jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile vse?

Zakaj bodo bordo balerinke letošnjo jesen zamenjale črne?

Bordo odtenek je postal ključni barvni trend jeseni 2026, ker ponuja več globine in vizualnega interesa kot klasična črna. Gre za barvo, ki je dovolj nevtralna, da deluje vsakodnevno, a hkrati dovolj izrazita, da povzdigne celoten videz. Modne hiše so bordo balerinke postavile v ospredje prav zato, ker ustvarijo občutek premišljenosti in elegance, ne da bi bile pretirano vpadljive.

Ženska v bordo rdeči jakni navdušila v središču mesta
Preberi še
Ženska v bordo rdeči jakni navdušila v središču mesta

Črna obutev ostaja klasika, vendar se pogosto zlije z oblačili in ne doda posebnega modnega poudarka. Bordo balerinke pa ustvarijo subtilen kontrast, ki deluje bolj sodobno in modno. Poleg tega se bordo barva izjemno dobro ujema z jesenskimi odtenki, kot so siva, rjava, temno modra in bež, kar pomeni, da se naravno vključi v jesensko garderobo, piše Tportal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj obožujemo bordo balerinke?

Bordo balerinke so priljubljene zaradi svoje neverjetne prilagodljivosti. Delujejo elegantno, a hkrati sproščeno, zato jih lahko nosite tako v službi kot med vikend opravki. Barva vina je hvaležna tudi zato, ker na njej obraba ni tako vidna kot na svetlejših modelih, kar pomeni, da bodo čevlji dlje časa videti kot novi. Tanki paščki, ki krasijo številne letošnje modele, dodajo ženstvenost in poskrbijo, da čevelj lepo objame stopalo.

Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Preberi še
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni

Poleg estetike je pomembno tudi udobje. Balerinke so idealna rešitev za dni, ko želite biti urejeni, a se izogniti visokim petam. Bordo modeli so pogosto izdelani iz mehkejših materialov, ki se lepo prilagodijo stopalu, zato so primerni za dolge mestne sprehode. Prav ta kombinacija udobja in stila je razlog, da so bordo balerinke postale ključni kos jeseni 2026.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako kombinirati bordo balerinke letošnjo jesen?

Bordo balerinke se odlično ujemajo z nevtralnimi odtenki, kot so bela, krem, bež in siva. Za prehodne dni jih kombinirajte z lanenimi hlačami ali lahkotnimi oblekami, saj bodo dodale toplino in globino celotnemu videzu. Če prisegate na minimalizem, jih nosite z navadno belo majico in svetlim jeansom preprost outfit bo takoj deloval bolj modno.

Usnjene hlače, ki jih to jesen obožujemo vse
Preberi še
Usnjene hlače, ki jih to jesen obožujemo vse

Ko se temperature spustijo, bordo balerinke kombinirajte s pleteninami, dolgimi suknjiči in midi krili. Bordo barva se izjemno dobro veže z modro in rjavo, zato je odlična izbira za jesenske slojevite kombinacije. Za službeni videz jih nosite s srajco in suknjičem, za večerne sprehode pa z lepršavo suknjo ali elegantno obleko. Bordo balerinke so kos, ki se brez težav prilagodi vsakemu delu dneva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
balerinke bordo rdeča brodo bordo balerinke bordo odtenek bordo obutev moda jesenski trendi jesen 2026
Moda

Capri hlače so nazaj: kako jih nositi v toplih avgustovskih dneh

Zadovoljna.si Modni komplet, ki ga še dolgo ne bomo pozabile
24ur.com Od Rebel škornjev do Mary Jane salonarjev: Nepozabne stilske kombinacije in must-have čevlji za to sezono
24ur.com Preveri, kaj slovenski modni vplivneži nosijo to jesen
Zadovoljna.si Usnjene hlače, ki jih to jesen obožujemo vse
Zadovoljna.si Zakaj obožujemo obutev na špico?
Zadovoljna.si To je top pet modelov čevljev te jeseni
Zadovoljna.si Pozabite na črne salonarje, letos jih bomo nosile v bež barvi
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906