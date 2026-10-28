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Moda

Bordo plašč, ki je najbolj elegantna izbira te sezone

N. Č.
28. 10. 2026 04.00
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Če bi morali izbrati le en modni kos, v katerega se splača investirati to jesen, bi bil to zagotovo bordo plašč. Eleganten, brezčasen in presenetljivo vsestranski odtenek bordo rdeče osvaja modne navdušenke po vsem svetu, poleg tega pa vsakemu stajlingu doda pridih prestiža.

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Vsaka sezona prinese svoj modni favorit, letos pa se zdi, da je ta naziv pripadel bordo barvi. Temna vinsko rdeča, ki deluje prefinjeno, ženstveno in nekoliko skrivnostno, se je iz modnih revij preselila na ulice modnih prestolnic, kjer jo videvamo na plaščih vseh krojev in dolžin.

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Čeprav črni in kamelji plašči ostajajo klasika, mnoge modne navdušenke letos posegajo po nekoliko drznejši, a še vedno zelo nosljivi alternativi. Bordo plašč namreč ponuja ravno pravo ravnovesje med eleganco in modno svežino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj je bordo barva tako priljubljena?

Bordo odtenek ima posebno moč. Deluje bogato in luksuzno, hkrati pa ni tako vpadljiv kot svetlo rdeča. Zato ga zlahka vključimo v vsakodnevno garderobo.

Njegova prednost je tudi ta, da lepo pristaja različnim tonom kože in las. Enako dobro se poda svetlolaskam, rjavolaskam in temnolaskam, zato ne preseneča, da ga stilisti pogosto označujejo za enega najbolj univerzalnih jesenskih odtenkov.

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Poleg tega bordo barva že sama po sebi deluje nekoliko bolj sofisticirano kot klasični nevtralni toni, zato lahko tudi preprost stajling v trenutku povzdigne na višjo raven.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Videti je dražji, kot je v resnici

Prav v tem se skriva eden največjih razlogov za priljubljenost bordo plašča. Tudi cenovno dostopnejši modeli pogosto delujejo izjemno prestižno.

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Globok odtenek ustvarja občutek razkošja in prefinjenosti, zaradi česar je lahko tudi povsem preprosto krojen plašč videti eleganten in brezčasen. Modni poznavalci pogosto poudarjajo, da gre za barvo, ki daje videz skrbno premišljene garderobe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako ga nositi?

Dobra novica je, da se bordo plašč odlično ujame z večino jesenske garderobe.

Za vsakodnevne opravke ga kombinirajte s kavbojkami, svetlim pletenim puloverjem in gležnjarji. Če želite bolj posloven videz, ga nosite preko enobarvnega kostima ali elegantne pletene obleke.

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Odlično se poda tudi k:

kremnim in bež odtenkom,

sivi barvi,

temno modri,

črni,

čokoladno rjavi.

Za posebej moderen videz ga lahko kombinirate z bordo dodatki in ustvarite stajling v trendu ton-na-ton.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Modni trik, ki ga obožujejo Francozinje

Francozinje pogosto posegajo po dolgih plaščih v bogatih odtenkih, saj ustvarijo vtis uglajenosti brez pretiranega truda. Bordo plašč nosijo z ravnimi kavbojkami, mokasinkami ali klasičnimi škornji do kolen ter minimalistično torbico.

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Gre za kombinacijo, ki deluje urejeno, a nikoli preveč formalno. Prav zato je takšen plašč odlična izbira za ženske, ki želijo biti videti elegantno tudi v povsem običajnih dnevih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posebej lepo se poda ženskam po 40. letu

Čeprav ga lahko nosi prav vsak, je bordo plašč še posebej priljubljen med ženskami, ki želijo zgraditi kakovostno kapsulno garderobo.

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Gre za kos, ki ni odvisen od hitrih trendov in ga boste brez težav nosili več sezon zapored. Hkrati deluje bolj zanimivo od črnega plašča, a ostaja dovolj nevtralen za različne modne kombinacije.

Zaradi tega ga številne modne urednice uvrščajo med najboljšo jesensko investicijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jesen 2026 bo v znamenju bordo odtenkov

Bordo barva se letos ne pojavlja le na plaščih. Modni svet jo vključuje tudi v pletenine, torbice, čevlje, usnjene hlače in elegantne obleke. Kljub temu ostaja prav bordo plašč tisti kos, s katerim lahko trend najlažje vključite v svoj vsakdan.

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Če torej razmišljate o nakupu novega jesenskega plašča, je bordo različica ena najbolj elegantnih in hkrati najbolj nosljivih odločitev te sezone. Ni presenetljivo, da jo modne navdušenke že razglašajo za zmagovalko jeseni 2026.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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