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Moda

Pozabite na črno: to je barva, ki jo modne navdušenke nosijo to jesen

N. Č.
22. 10. 2026 04.00
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To jesen modne navdušenke stavijo na en odtenek, ki deluje elegantno, razkošno in neverjetno nosljivo. Bordo rdeča osvaja garderobe žensk vseh generacij.

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Če obstaja en trend, ki je to jesen osvojil modne piste, družbena omrežja in ulice modnih prestolnic, je to bordo rdeča. Globok, eleganten odtenek, ki ga poznamo tudi pod imeni burgundy, vinsko rdeča ali bordo, je postal modna alternativa klasični črni. In najboljše pri vsem? Pristaja ženskam vseh generacij.

Bordo ni nova barva, vendar se je letos vrnila v veliki meri. Modni oblikovalci, stilisti in vplivnice jo vključujejo v skoraj vse jesenske kombinacije, od plaščev in torbic do oblek, čevljev in usnjenih jaken. Zaradi svoje prefinjenosti je idealna izbira za vse, ki želijo osvežiti garderobo, ne da bi posegale po kričečih trendih.

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Barva, ki deluje razkošno in brezčasno

Medtem ko nekateri modni trendi pridejo in hitro izginejo, ima bordo rdeča posebno prednost. Deluje elegantno, brezčasno in precej dražje, kot je v resnici.

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Prav zato jo številne modne poznavalke opisujejo kot barvo, ki vsak videz povzdigne na višjo raven. Tudi preprosta kombinacija kavbojk, bele srajce in bordo dodatkov deluje bolj premišljeno in sofisticirano.

Poleg tega je bordo eden redkih jesenskih odtenkov, ki ga lahko brez težav vključimo tako v poslovno kot vsakodnevno garderobo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Letos jo videvamo povsod

Če ste v zadnjih tednih spremljale ulično modo iz Pariza, Milana ali Københavna, ste verjetno opazile isto stvar: bordo torbice, gležnjarje, dolge plašče in usnjene jakne.

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Še posebej priljubljene so kombinacije bordo rdeče s čokoladno rjavo, temno modro, sivo in kremnimi odtenki. Takšne kombinacije delujejo bogato, a hkrati zelo nosljivo.

Prav zato je bordo eden tistih trendov, ki ga lahko brez težav prenesemo tudi v vsakdanje življenje, ne glede na starost ali osebni slog.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako jo nositi po 40. ali 50. letu?

Ena največjih prednosti bordo rdeče je njena vsestranskost. Za razliko od nekaterih živahnejših odtenkov rdeče deluje mehkejše in bolj elegantno, zato jo številne ženske rade vključujejo v garderobo tudi po 40., 50. ali 60. letu.

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Za prefinjen jesenski videz jo lahko kombinirate z:

bež plaščem,

kremnim pletenim puloverjem,

svetlim džinsom,

usnjenimi škornji v rjavih tonih,

zlatim nakitom.

Tako boste ustvarile videz, ki je moden, vendar nikakor ne preveč trendovski.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če kupite le en kos, naj bo to torbica

Če v svojo garderobo trenutno ne želite uvajati velikih sprememb, stilisti priporočajo, da začnete z dodatki.

Bordo torbica je eden najbolj uporabnih modnih nakupov te sezone. Dovolj je opazna, da poživi videz, hkrati pa dovolj nevtralna, da jo lahko nosite praktično vsak dan.

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Podobno velja tudi za bordo škornje ali mokasine, ki lahko popestrijo še tako preprost jesenski stajling.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trend, ki ga bomo nosile še dolgo

Čeprav moda pogosto narekuje hitre spremembe, je bordo rdeča eden tistih trendov, ki ima potencial ostati tudi v prihodnjih sezonah. Njena eleganca in prilagodljivost namreč pomenita, da ne gre za muhasto modno novost, temveč za odtenek, ki ga boste z veseljem nosile še leta.

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Če ste to jesen nameravale investirati v en sam modni kos, naj bo v bordo odtenku. Obstaja velika verjetnost, da bo postal najbolj nošen del vaše garderobe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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