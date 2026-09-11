To je barvna kombinacija, ki bo zaznamovala jesen 2026

Zakaj sta rožnata in bordo popoln par?

Bordo barva je že dolgo jesenska klasika. Deluje elegantno, prefinjeno in nekoliko dramatično. Rožnata pa v stajlinge prinaša svežino, ženstvenost in lahkotnost. Ko ju združimo, nastane kontrast, ki je hkrati moden, razkošen in presenetljivo nosljiv. Modni strokovnjaki poudarjajo, da prav nasprotje med nežno rožnato in globokimi vinskimi toni ustvarja videz, ki pritegne poglede.

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Zakaj ta kombinacija deluje tako dobro?

Kot ugotavljajo pri Grazii, bordo prinaša globino in prefinjenost, ki ju običajno povezujemo z jesensko modo, medtem ko rožnata videzu doda svežino in lahkotnost. Skupaj ustvarita zanimiv kontrast, zaradi katerega so stajlingi videti sodobni, elegantni in nekoliko bolj igrivi. Po več sezonah, ko so prevladovali nevtralni odtenki, modni svet znova odpira vrata bolj izrazitim barvam. Bordo in rožnata sta pri tem popoln primer, saj prinašata ravno dovolj barve, ne da bi delovala preveč vpadljivo.

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Najlepša kombinacija jeseni: pudrasto rožnata in bordo

Po pisanju Grazie se med najbolj elegantnimi kombinacijami izkaže spoj nežno pudrasto rožnate in globoke bordo barve. Posebej dobro se ujamejo tudi temnejši odtenki, kot sta vinsko rdeča in priljubljeni 'oxblood'. Takšna kombinacija je primerna tako za vsakodnevne kot tudi za bolj elegantne priložnosti, saj združuje toplino jesenskih tonov z nežnostjo svetlejših odtenkov.

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Kako nositi bordo in rožnato?

Bordo usnjena jakna in rožnat pulover Eden izmed najlažjih načinov za vključitev trenda je kombinacija bordo usnjene jakne in mehkega rožnatega pletenega puloverja. Pri Grazii poudarjajo, da ravno kontrast med različnimi teksturami dodatno poudari lepoto obeh odtenkov.

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Rožnat plašč ali pulover in bordo dodatki Če si ne želite popolnoma prenoviti garderobe, lahko trend preizkusite z dodatki. Bordo torbica, mokasini ali škornji se odlično podajo k rožnatemu plašču, jopici ali puloverju. Po navedbah Grazie so prav dodatki najlažji način za vnos te modne kombinacije v vsakodnevne videze.

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Bordo krilo ali hlače in rožnata pletenina Modni strokovnjaki opažajo, da se bordo krila odlično ujemajo z rožnatimi pleteninami. Takšna kombinacija deluje dovolj sofisticirano za službo, hkrati pa ostaja ženstvena in moderna.

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Jesenski trend, ki ga bomo videvale povsod

Po pisanju Grazie bomo to jesen bordo in rožnato videvale povsod, od pletenin in plaščev do torbic, čevljev in večernih kombinacij. Trend je priljubljen predvsem zato, ker združuje dve navidez nasprotni barvi in ustvarja videz, ki je hkrati eleganten, moderen in nekoliko drznejši od klasičnih jesenskih kombinacij.

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Če iščete način, kako letos osvežiti garderobo, ne da bi se odpovedale jesenskim tonom, je bordo-rožnata kombinacija ena najbolj modnih izbir sezone.

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