To so škornji, ki jih bodo modne navdušenke nosile namesto črnih

Če ste zadnja leta prisegale na črne škornje, je morda čas za osvežitev garderobe. Jesen 2026 je v znamenju bogatih, toplih odtenkov, med katerimi še posebej izstopa bordo barva. Elegantna, sofisticirana in presenetljivo vsestranska je postala nepogrešljiv del jesenskih modnih kombinacij, bordo škornji pa eden najbolj zaželenih kosov sezone.
Bordo škornji so hit sezone
Na modnih ulicah, družbenih omrežjih in v kolekcijah številnih modnih znamk jih videvamo praktično povsod. Razlog? Delujejo bolj zanimivo kot klasični črni škornji, hkrati pa jih je veliko lažje kombinirati, kot bi si morda mislile.
Zakaj so bordo škornji tako priljubljeni?
Bordo odtenek deluje prestižno in ženstveno, obenem pa ni pretirano izstopajoč. Gre za barvo, ki jesenskim videzom doda globino in toplino, ne da bi bila preveč vpadljiva.
Prav zato se bordo škornji odlično podajo tako k vsakodnevnim kot bolj elegantnim stajlingom. So dovolj nevtralni za službo, hkrati pa dovolj posebni za večerne priložnosti.
S čim jih kombinirati?
Dobra novica je, da se bordo odlično ujema s številnimi jesenskimi odtenki.
Najlepše deluje v kombinaciji z:
kremnimi in bež toni,
sivimi odtenki,
temno modro,
čokoladno rjavo,
olivno zeleno,
črno,
temnim džinsom.
Posebej modno deluje kombinacija bordo škornjev, pletenega puloverja v kremnem odtenku in širokih kavbojk ali plisiranega midi krila.
Kateri modeli bodo najbolj priljubljeni?
Visoki škornji
Klasični visoki modeli so idealna izbira za hladnejše dni. Odlično se podajo k pletenim oblekam, midi krilom in oprijetim kavbojkam.
Jahaški škornji
Trend jahaške estetike ostaja med najbolj priljubljenimi tudi letos. Bordo različica doda videzu nekoliko bolj moderen in prefinjen pridih.
Gležnjarji s peto
Popolna izbira za službo ali večerne obveznosti. Elegantni, praktični in dovolj udobni za vsakodnevno nošenje.
Semiš modeli
Semiš je eden ključnih materialov jeseni 2026, zato ni presenetljivo, da modne navdušenke vse pogosteje posegajo po bordo semiš škornjih. Ti ustvarijo razkošen videz, ki je hkrati sproščen in trendovski.
Bordo škornji in midi krilo: kombinacija, ki jo bomo videvale povsod
Če obstaja ena kombinacija, ki bo zaznamovala letošnjo jesen, so to bordo škornji in midi krilo. Še posebej priljubljena bodo satenska krila, plisirani modeli in pletena midi krila, ki ustvarijo eleganten videz brez pretiranega truda.
Za piko na i dodajte še strukturiran plašč v kameljem odtenku ali modno barn jakno.
Komu najbolje pristajajo?
Praktično vsem. Bordo je ena redkih trendnih barv, ki laska različnim tenom kože in se lepo poda tako svetlolaskam kot temnolaskam.
Poleg tega deluje bolj nežno kot črna in bolj sofisticirano kot klasični rjavi odtenki, zato predstavlja odlično alternativo za vse, ki si želijo nekoliko bolj zanimive jesenske garderobe.
Jesenski in zimski trend, ki ga ne boste obžalovale
Medtem ko nekateri modni trendi pridejo in hitro izginejo, imajo bordo škornji veliko možnosti, da ostanejo aktualni več sezon. So elegantni, vsestranski in dovolj posebni, da popestrijo tudi najbolj preprosto kombinacijo.
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