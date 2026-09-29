Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Bordo rdeča
Moda

Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska

N. Č.
29. 09. 2026 04.00
0

Če bi morale to jesen izbrati le en modni dodatek, izbira ne bi bila težka. Bordo torbica je postala nepogrešljiv kos, ki ga modne navdušenke kombinirajo z vsem, od kavbojk do elegantnih plaščev.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Ko govorimo o jesenskih trendih, se večina pozornosti običajno usmeri v plašče, škornje in pletenine. Letos pa je v ospredje stopil modni dodatek, ki lahko v trenutku osveži tudi najbolj preprosto kombinacijo. Bordo torbica se je namreč izkazala za pravo modno uspešnico jeseni 2026.

5 kosov, ki jih potrebujete za popolno jesensko garderobo
Preberi še
5 kosov, ki jih potrebujete za popolno jesensko garderobo

Ta globok odtenek rdeče s pridihom vinskih tonov deluje elegantno, prefinjeno in precej dražje, kot je v resnici. Ni presenetljivo, da jo vse pogosteje videvamo tako na družbenih omrežjih kot v ponudbi priljubljenih modnih znamk.

Zakaj je bordo barva tako priljubljena?

Bordo je ena tistih barv, ki nikoli zares ne izgine iz modnega sveta, a letošnjo jesen doživlja pravi preporod. V primerjavi s klasično črno deluje mehkeje in bolj zanimivo, hkrati pa ostaja dovolj nevtralna, da jo zlahka kombiniramo z večino jesenske garderobe.

To jesen bomo klasične balerinke zamenjale za ta šik model
Preberi še
To jesen bomo klasične balerinke zamenjale za ta šik model

Odlično se poda k bež, kremnim, sivim in čokoladno rjavim odtenkom, prav tako pa lepo dopolni temen džins in črne modne kose. Prav zato je postala priljubljena izbira žensk, ki si želijo nekaj novega, ne da bi pri tem žrtvovale praktičnost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dodatek, ki popestri vsak stajling

Ena največjih prednosti bordo torbice je njena vsestranskost. Če jo kombinirate z enobarvnim videzom, bo hitro postala osrednji modni poudarek. Tudi povsem preprosta kombinacija kavbojk, bele srajce in blazerja bo z njo videti bolj premišljena in elegantna.

Mini krilo se vrača: tako ga bomo nosile to jesen
Preberi še
Mini krilo se vrača: tako ga bomo nosile to jesen

Še posebej lepo se poda k trendovskim semiš materialom, ki letos prevladujejo tako pri jaknah kot pri obutvi. Modne poznavalke jo rade kombinirajo tudi z midi krili, pletenimi oblekami in širokimi hlačami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kateri modeli bodo najbolj zaželeni?

To jesen bodo najbolj iskani strukturirani modeli srednje velikosti, ki jih lahko nosimo tako v službo kot v prostem času. Velik hit ostajajo tudi torbice v slogu devetdesetih let, torbe čez ramo ter nekoliko večji modeli z mehkimi linijami.

5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
Preberi še
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska

Za večerno kombinacijo je odlična izbira manjša bordo torbica z zlatimi detajli, za vsakodnevne opravke pa boste težko zgrešili s prostorno usnjeno različico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odličen izbor tudi za ženske po 40. letu

Modni strokovnjaki pogosto poudarjajo, da je bordo eden najbolj elegantnih jesenskih odtenkov. Deluje sofisticirano, brezčasno in manj agresivno kot živo rdeča, zato ga obožujejo ženske vseh generacij.

Prvi jesenski stajlingi osvojili ulice Ljubljane
Preberi še
Prvi jesenski stajlingi osvojili ulice Ljubljane

Prav zato je bordo torbica odlična naložba za prihajajoče mesece. Namesto da bi kupovale več različnih dodatkov, lahko z enim samim kosom osvežite velik del svoje jesenske garderobe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
torbica bordo torbica moda jesen 2026 trendi 2026 modni dodatki bordo
Moda

To jesen bomo klasične balerinke zamenjale za ta šik model

Zadovoljna.si To so torbice, brez katerih to zimo ne bo šlo
Zadovoljna.si Trendovska torba, ki bo to jesen nepogrešljiva
Zadovoljna.si To je 'it' torba letošnjega poletja
Zadovoljna.si To je torba, ki bo hit letošnjega poletja
Zadovoljna.si Cenovno dostopne torbe, ki bodo zaznamovale leto 2025
Zadovoljna.si To so torbe, ki jih bomo nosile v letu 2025
Zadovoljna.si Pozabite na črno torbo, ta odtenek trenutno nosijo vsi
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1972