Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska

Ko govorimo o jesenskih trendih, se večina pozornosti običajno usmeri v plašče, škornje in pletenine. Letos pa je v ospredje stopil modni dodatek, ki lahko v trenutku osveži tudi najbolj preprosto kombinacijo. Bordo torbica se je namreč izkazala za pravo modno uspešnico jeseni 2026.

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Ta globok odtenek rdeče s pridihom vinskih tonov deluje elegantno, prefinjeno in precej dražje, kot je v resnici. Ni presenetljivo, da jo vse pogosteje videvamo tako na družbenih omrežjih kot v ponudbi priljubljenih modnih znamk.

Zakaj je bordo barva tako priljubljena?

Bordo je ena tistih barv, ki nikoli zares ne izgine iz modnega sveta, a letošnjo jesen doživlja pravi preporod. V primerjavi s klasično črno deluje mehkeje in bolj zanimivo, hkrati pa ostaja dovolj nevtralna, da jo zlahka kombiniramo z večino jesenske garderobe.

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Odlično se poda k bež, kremnim, sivim in čokoladno rjavim odtenkom, prav tako pa lepo dopolni temen džins in črne modne kose. Prav zato je postala priljubljena izbira žensk, ki si želijo nekaj novega, ne da bi pri tem žrtvovale praktičnost.

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Dodatek, ki popestri vsak stajling

Ena največjih prednosti bordo torbice je njena vsestranskost. Če jo kombinirate z enobarvnim videzom, bo hitro postala osrednji modni poudarek. Tudi povsem preprosta kombinacija kavbojk, bele srajce in blazerja bo z njo videti bolj premišljena in elegantna.

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Še posebej lepo se poda k trendovskim semiš materialom, ki letos prevladujejo tako pri jaknah kot pri obutvi. Modne poznavalke jo rade kombinirajo tudi z midi krili, pletenimi oblekami in širokimi hlačami.

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Kateri modeli bodo najbolj zaželeni?

To jesen bodo najbolj iskani strukturirani modeli srednje velikosti, ki jih lahko nosimo tako v službo kot v prostem času. Velik hit ostajajo tudi torbice v slogu devetdesetih let, torbe čez ramo ter nekoliko večji modeli z mehkimi linijami.

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Za večerno kombinacijo je odlična izbira manjša bordo torbica z zlatimi detajli, za vsakodnevne opravke pa boste težko zgrešili s prostorno usnjeno različico.

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Odličen izbor tudi za ženske po 40. letu

Modni strokovnjaki pogosto poudarjajo, da je bordo eden najbolj elegantnih jesenskih odtenkov. Deluje sofisticirano, brezčasno in manj agresivno kot živo rdeča, zato ga obožujejo ženske vseh generacij.

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Prav zato je bordo torbica odlična naložba za prihajajoče mesece. Namesto da bi kupovale več različnih dodatkov, lahko z enim samim kosom osvežite velik del svoje jesenske garderobe.

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