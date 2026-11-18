Na prvi pogled se morda zdi, da bordo usnjena jakna, elegantne črne hlače in kavbojski škornji ne sodijo skupaj. A prav zato je modna kombinacija, ki jo je v objektiv ujel fotograf portala Žena.hr na zagrebških ulicah, tako zanimiva. Gre za videz, ki združuje sproščeno urbano estetiko, pridih poslovne elegance in enega največjih trendov zadnjih sezon. Rezultat je stajling, ki deluje sodobno, samozavestno in zelo nosljivo.

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Videz, ki ga je bilo nemogoče spregledati

Kot poroča hrvaški portal Žena.hr, je pozornost mimoidočih pritegnila modna navdušenka, ki je dokazala, da lahko tudi na videz nezdružljivi kosi ustvarijo popolnoma usklajeno celoto. Prav takšni stajlingi pa pogosto postanejo najboljša inspiracija za vsakdanje jesenske in zimske kombinacije.

icon-expand Pritegnila je poglede v bordo usnjeni jakni in kavbojskih škornjih. FOTO: Dosadni Fotograf - Ekskluzivno za Žena.hr

Bordo usnjena jakna je zvezda celotnega videza

Osrednji kos stajlinga je brez dvoma predimenzionirana bordo usnjena jakna. Ta odtenek je ena največjih modnih uspešnic zadnjih sezon, saj predstavlja nekoliko bolj prefinjeno alternativo klasični črni. Bordo barva deluje elegantno, a hkrati dovolj izrazito, da popestri še tako preprost videz. Kot opažajo tudi na portalu Žena.hr, so usnjene jakne letos med najbolj priljubljenimi prehodnimi in zimskimi kosi. Posebej iskani so nekoliko širši kroji z izrazitimi reverji in poudarjenimi rameni, kakršnega vidimo tudi na fotografiji. Tak model omogoča plastenje različnih kosov oblačil, obenem pa celotni kombinaciji doda moden, nekoliko sproščen značaj.

Jakna se odlično ujema s črno barvno osnovo preostalega videza, zaradi česar pride njena bogata barva še bolj do izraza.

Kavbojski škornji ostajajo med največjimi trendi letošnjega leta

Če jakna pritegne pogled z barvo, so kavbojski škornji tisti kos, ki celotnemu videzu doda značaj. Modni strokovnjaki že več sezon poudarjajo, da se je trend western estetike trdno zasidral v vsakodnevni modi, kar potrjujejo tudi številni ulični stajlingi iz evropskih modnih prestolnic.

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Črni škornji z rahlo zašiljeno konico in višjim zgornjim delom ustvarjajo zanimiv kontrast elegantnim hlačam. Prav ta kontrast med poslovnimi elementi in kavbojskim pridihom naredi kombinacijo tako posebno. Namesto da bi bili škornji rezervirani zgolj za kavbojke ali boho obleke, jih modne navdušenke vse pogosteje kombinirajo tudi z bolj sofisticiranimi kosi.

icon-expand Na ulicah Zagreba je dokazala, da kavbojski škornji še niso iz mode. FOTO: Dosadni Fotograf - Ekskluzivno za Žena.hr

Takšna izbira obenem optično podaljša noge in videzu doda samozavesten zaključek, ne da bi delovala pretirano.

Ko se trendi združijo v popolno celoto

Prav v tem se skriva čar modnih kombinacij z ulic. Najbolj zanimivi stajlingi pogosto nastanejo takrat, ko se združijo kosi, ki jih na prvi pogled ne bi povezali. V tem primeru bordo usnjena jakna, elegantne hlače, velika črna torba in kavbojski škornji ustvarijo videz, ki je hkrati moden, praktičen in brezčasen.

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