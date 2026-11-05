Najlepše krilo, ki ga bomo nosile tudi v zimskih mesecih

Bordo usnjeno krilo je hkrati elegantno, ženstveno in dovolj vsestransko, da ga lahko oblečemo v službo, na kosilo s prijateljicami ali večerni zmenek. Prav zato se je znašlo na vrhu seznama kosov, ki jih modne navdušenke množično vključujejo v svoje zimske garderobe.

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Zakaj je bordo barva osvojila zimo 2026?

Bordo je odlična alternativa črni barvi. Deluje prestižno, sofisticirano in nekoliko mehkeje kot črna, hkrati pa je precej lažje kombinirati, kot si marsikdo predstavlja.

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Lepo se poda k: smetanasto beli, bež, sivi, čokoladno rjavi, temno modri, olivno zeleni, pudrasto rožnati. Prav zaradi svoje prilagodljivosti je bordo barva postala ena najmočnejših zimskih trendov.

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Kakšno bordo usnjeno krilo izbrati?

Midi dolžina je najboljša izbira

Če želite kos, ki ga boste nosili več sezon, stavite na midi dolžino. Krilo, ki sega pod kolena ali do sredine meč, je elegantno, praktično in primerno za različne postave.

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Še posebej priljubljeni so: A-kroji, rahlo plisirani modeli, svinčnik kroji, modeli z visokim pasom.

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Pravo ali umetno usnje?

Vedno več žensk posega po kakovostnem umetnem usnju, ki je danes pogosto videti skoraj enako kot pravo. Poleg tega je takšno krilo običajno lažje za vzdrževanje in cenovno dostopnejše.

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Kako nositi bordo usnjeno krilo?

S puhastim pletenim puloverjem

To je verjetno najbolj priljubljena kombinacija zime 2026. Mehka pletenina ustvari lep kontrast gladkemu usnju. Najlepše delujejo: krem puloverji, puloverji v odtenku ovsenega mleka, svetlo sivi modeli, pletenine z visokim ovratnikom.

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Z visokimi škornji

Visoki škornji in usnjeno krilo so popoln zimski par. Posebej elegantno delujejo modeli do kolen v črni, temno rjavi ali bordo barvi.

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Z oprijetim puli puloverjem

Za bolj prefinjen videz kombinirajte krilo s tankim puli puloverjem. Takšna kombinacija je odlična tudi za pisarno ali poslovna kosila.

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Z blazerjem

Če želite videz, ki deluje luksuzno in urejeno, dodajte strukturiran blazer v čokoladno rjavem ali bež odtenku.

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Kateri plašči se najbolje podajo?

Bordo usnjeno krilo je najlepše v kombinaciji z: kameljim plaščem, čokoladno rjavim volnenim plaščem, krem plaščem, dolgim črnim plaščem, temno sivim plaščem moškega kroja. Takšne kombinacije ustvarijo eleganten videz, ki nikoli ne deluje pretirano.

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Komu pristaja bordo usnjeno krilo?

Dobra novica je, da praktično vsem. Ključ je predvsem v izbiri kroja: A-kroj lepo poudari pas in uravnoteži silhueto, visok pas optično podaljša noge, midi dolžina deluje elegantno na večini postav, ravni kroj ustvari bolj minimalističen videz.

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Modni trik, ki ga poznajo stilistke

Če želite, da je videz videti dražji, kot je v resnici, kombinirajte največ tri barve. Bordo krilo naj bo glavni poudarek, preostanek stajlinga pa naj ostane v nevtralnih tonih. Tako bo celoten videz deloval veliko bolj prefinjeno.

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Zakaj bo ta kos aktualen še mesece?

Čeprav se trendi hitro menjajo, bordo usnjeno krilo ni le trenutna modna muha. Zaradi klasičnega kroja, bogate barve in neštetih možnosti kombiniranja gre za kos, ki ga boste brez težav nosili tudi v naslednjih sezonah.

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