To so najbolj mehke in udobne bunde letošnjega leta

Bunde iz umetnega krzna so že nekaj sezon nepogrešljiv kos zimske garderobe, a letos doživljajo pravi preporod, saj jih najdemo v kolekcijah tako prestižnih modnih hiš kot tudi dostopnejših high-street modnih znamk, poroča Žena.hr. Njihova vsestranskost in udobje jih naredita za favoritinje tistih, ki želijo združiti praktičnost in stil.

Zakaj obožujemo bunde iz umetnega krzna?

Bunde iz umetnega krzna že dolgo niso zgolj nadomestek za naravno krzno. Postale so sinonim za moderen, a hkrati udoben stil. So izjemno tople, mehka tekstura krzna pa objame telo in podari občutek udobja, ki ga le redko dosežejo drugi zimski kosi.

Poleg tega je njihov estetski učinek nadvse močan: razkošna silhueta z dodano mehkobo in volumnom takoj poudari ženstvenost.

Katere barve in odtenki so to sezono najbolj priljubljeni?

V tej sezoni prevladujejo nežni, naravni in sofisticirani odtenki, ki prispevajo k brezčasnemu, a svežemu videzu: kremasta, bež, slonokoščena ter topli sivi in rjavi toni so med vodilnimi v ponudbah high-street modnih znamk. Prav te nevtralne barve olajšajo kombiniranje in se lepo zlijejo z raznovrstno garderobo, hkrati pa dajejo občutek elegance.

Po drugi strani pa se pojavljajo tudi drznejše različice. Barve, kot so smaragdno zelena, bordo rdeča ali globoka modra, prinašajo več glamurja in lahko delujejo kot statement kos pri večerni ali bolj ekstravagantni opravi.

Za ljubiteljice nežnejših videzov so priljubljene tudi pastelne barve. Med njimi izstopajo predvsem svetlo rožnata, sivka ali mint odtenki.

Kako kombinirati bundo iz umetnega krzna?

Bunda iz umetnega krzna je neverjetno vsestranski kos. Odlično se ujame tako z vsakdanjimi kot z bolj sofisticiranimi oblačili. Če želiš ležeren, udoben videz za v mesto, jo kombiniraj s širokimi kavbojkami ali ravnimi jeans hlačami in robustnimi čevlji - pleten pulover ali dolg šal dodata toplino in udobje, medtem ko bunda samodejno dvigne celoten outfit na višjo raven.

Za večerni ali glamuroznejši pristop pa je bunda čudovit kontrast elegantnim oblekam ali formalnim hlačam. Pri izbiri torbice, nakita in obutve je dostikrat minimalističen slog najboljši, saj bunda iz umetnega krzna sama po sebi že nosi močan vizualni poudarek.

