Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku

Capri hlače so se v modni svet vrnile že pred nekaj sezonami, a leto 2026 potrjuje, da ne gre le za kratkotrajen trend. Modni strokovnjaki poudarjajo, da so capri hlače letos bolj strukturirane, izdelane iz kakovostnih materialov in oblikovane z jasnim estetskim namenom. Po poročanju HOLA.com so oblikovalci, kot so Versace, Ralph Lauren in Isabel Marant, capri hlače vključili v svoje kolekcije pomlad–poletje 2026, kar potrjuje njihov popolni modni preporod.

Preberi še Prvi spomladanski stajlingi so že zasijali v centru Ljubljane

Sodobne capri hlače so čistejših linij, pogosto visokega ali srednjega pasu, kar ustvarja uravnoteženo silhueto. Zaradi svoje vsestranskosti so primerne tako za vsakdan kot za bolj elegantne priložnosti, zato jih bomo tudi letos nosile v številnih različicah – od športnih do povsem elegantnih.

Zakaj obožujemo capri hlače?

Capri hlače so priljubljene predvsem zaradi svoje izjemne praktičnosti. Po poročanju HOLA.com predstavljajo popolno ravnovesje med udobjem in slogom, saj omogočajo lahkotno gibanje, hkrati pa ustvarijo prefinjen videz. Njihova dolžina, ki se konča med kolenom in gležnjem, subtilno poudari noge in deluje izjemno ženstveno.

Preberi še Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju

Poleg tega capri hlače odlično dopolnjujejo minimalistični trend, ki je v letu 2026 ponovno v ospredju. Zaradi kakovostnih materialov, kot so lan, bombaž in lahkotne mešanice za suknjiče, delujejo bolj luksuzno kot njihove različice iz zgodnjih 2000-ih. Prav ta prefinjenost je razlog, da jih modne poznavalke opisujejo kot eleganten kos, ki se vrača v najboljši možni različici.

Kako kombinirati capri hlače?

Capri hlače so izjemno prilagodljive, zato jih lahko kombiniramo na številne načine. Vogue izpostavlja, da jih modne navdušenke nosijo tako v športnih kot v elegantnih kombinacijah – od preprostih belih majic in superg do strukturiranih suknjičev in salonarjev. Capri hlače v nevtralnih barvah, kot so črna, bela ali bež, omogočajo brezčasne kombinacije, ki delujejo urejeno in sodobno.

Preberi še Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice

Za večerne priložnosti lahko capri hlače kombiniramo z elegantnimi topi, usnjenimi jaknami ali visokimi petami, kar ustvari sofisticiran videz, ki je hkrati udoben. Po navdihu modnih pist 2026 lahko posežemo tudi po drznejših materialih, kot je usnje, ali po modelih z zanimivimi detajli, ki dodajo modno dinamiko. Capri hlače so tako popolna osnova za igranje s slogom – od minimalističnega do izrazito modnega.

