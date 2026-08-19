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Capri hlače - ig
Moda

Capri hlače so nazaj: kako jih nositi v toplih avgustovskih dneh

N. Č.
19. 08. 2026 04.00
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Capri hlače so se vrnile v ospredje in veljajo za nepogrešljiv kos konca poletja. Odkrijte, zakaj so tako priljubljene, kako poudarijo vašo postavo in na katere načine jih lahko stilsko kombinirate za najbolj prefinjen modni videz te sezone.

Capri hlače so se letos vrnile v ospredje in postale eden najbolj iskanih kosov poznega poletja. Ker se avgust počasi preveša v jesen, a so dnevi še vedno sončni, je ta model popolna rešitev za prehodno obdobje. Capri hlače so udobne, elegantne in neverjetno prilagodljive, zato ni presenetljivo, da jih modne navdušenke znova postavljajo v središče svojih kombinacij.

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Capri hlače: zakaj so se vrnile?

Capri hlače so se vrnile zaradi svoje praktičnosti in nostalgičnega šarma. Gre za model, ki poudari gležnje, podaljša silhueto in deluje izjemno urejeno, ne glede na to, ali jih kombinirate s sandali, supergami ali balerinkami. 

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Modne hiše so jih letos predstavile v nevtralnih tonih, od bele do bež in črne, kar pomeni, da jih lahko nosite tako v vročih dneh kot v nekoliko hladnejših večerih. Capri hlače so postale idealen kos za vse, ki želijo izgledati urejeno, a se izogniti težkim jesenskim materialom.

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Zakaj obožujemo capri hlače?

Capri hlače so priljubljene, ker združujejo udobje in eleganco. Njihova dolžina je popolna za pozno poletje, saj omogoča zračnost, hkrati pa deluje bolj prefinjeno kot kratke hlače. Capri hlače so tudi izjemno hvaležne za kombiniranje, saj se lepo ujemajo z lahkotnimi bluzami, tankimi pleteninami in prehodnimi jaknami. Zaradi svoje minimalistične oblike so primerne za vse tipe postave, kar jih postavlja med najbolj univerzalne modne kose sezone.

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Kako kombinirati capri hlače?

V toplih avgustovskih dneh capri hlače kombinirajte z lahkotnimi majicami, tankimi topi ali satenastimi bluzami, ki dodajo pridih elegance. Za bolj sproščen videz jih nosite z navadno belo majico in sandali, za večerno kombinacijo pa z balerinkami ali nizkimi petami. Ker se vreme počasi spreminja, lahko capri hlače dopolnite s tanko pletenino ali prehodnim suknjičem, ki bo poskrbel za uravnotežen videz in dodatno toplino.

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Kateri modeli bodo najbolj trendi jeseni 2026?

Jeseni bodo v ospredju capri hlače z visokim pasom, rahlo razširjenimi hlačnicami in nevtralnimi barvami, kot so čokoladno rjava, bordo in temno modra. Ti modeli se odlično ujemajo z jesenskimi pleteninami, balerinkami in suknjiči, zato jih lahko brez težav nosite tudi v hladnejših mesecih. Capri hlače bodo jeseni postale ključni kos za vse, ki prisegajo na minimalističen, a izrazit slog.

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Capri hlače za službo in prosti čas

Capri hlače so idealne za službene kombinacije, saj delujejo urejeno in profesionalno, ne da bi bile preveč formalne. Nosite jih s srajco, tanko pletenino ali suknjičem, ki bo celoten videz dvignil na višjo raven. Za prosti čas jih kombinirajte z lahkotnimi topi, supergami ali sandali, saj se z lahkoto prilagodijo vsakemu delu dneva.

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