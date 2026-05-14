Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Severina - ig
Moda

Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge

N. Č.
14. 05. 2026 04.00
0

Capri hlače so se to pomlad vrnile v ospredje in postale eden najbolj zaželenih kosov garderobe. Ta trend iz 2000-ih ponovno navdušuje modne poznavalke in zvezdnice. Med njimi je tudi Severina.

Capri hlače, prepoznavne po dolžini do meč, so idealna izbira za prehodno sezono. So udobne, ženstvene in izjemno prilagodljive – od športnega videza do elegantnih kombinacij. V letu 2026 jih modne hiše ponovno postavljajo v ospredje, saj se odlično ujemajo z aktualnimi silhuetami: krajši zgornji deli, strukturirani suknjiči in minimalistični dodatki.

Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
Preberi še
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku

Zakaj obožujemo capri hlače?

Capri hlače so eden tistih kosov, ki laskajo skoraj vsaki postavi. Zaradi svoje dolžine optično podaljšajo noge, še posebej v kombinaciji s petami ali balerinkami. Poleg tega so izjemno praktične – dovolj lahke za tople dni, a še vedno primerne za pomladne temperature.

Ženstveno krilo, ki osvaja mestne ulice
Preberi še
Ženstveno krilo, ki osvaja mestne ulice

Drugi razlog, zakaj se vračajo, je njihova vsestranskost. Capri hlače lahko nosimo v pisarni, na sprehodu ob morju ali na večernem dogodku. Modne navdušenke jih obožujejo, ker omogočajo igranje s proporci, plastenje in ustvarjanje videza, ki je hkrati sproščen in sofisticiran.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako kombinirati capri hlače?

Capri hlače se odlično ujemajo s strukturiranimi suknjiči, kratkimi topi, tankimi pleteninami in klasičnimi srajcami. Za bolj eleganten videz jih kombiniramo s salonarji ali sandali s peto, za bolj sproščenega pa z balerinkami ali športnimi copati.

To je trenutno najbolj zaželen model balerink
Preberi še
To je trenutno najbolj zaželen model balerink

Pri dodatkih velja pravilo: manj je več. Minimalistična torbica, sončna očala in nežni nakit ustvarijo popoln pomladni videzm piše Žena.hr.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hlače, ki jih obožuje tudi Severina

Severina je capri hlače predstavila v eni najbolj opaženih kombinacij te pomladi. Nosila jih je v črni, oprijeti različici, ki poudari silhueto, zraven pa je dodala črtast top, eleganten bež suknjič in visoke pete. Celoten videz je dopolnila s sončnimi očali in majhno črno torbico – popolna mešanica mediteranskega glamurja in urbane elegance.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: zena.net.hr

moda severina capri hlače pomlad 2026
Intervju

Evrovizija 2026 skozi oči modnega oblikovalca: trendi, šoki in presežki

Moda

Ženstveno krilo, ki osvaja mestne ulice

Zadovoljna.si Obleke z volančki: boho kos, ki ga letos obožujemo
Zadovoljna.si Natikači, ki so obnoreli modne navdušenke
Zadovoljna.si Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Zadovoljna.si Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Zadovoljna.si Osovražen modni trend bo absolutni hit tega leta
Zadovoljna.si Usnjene hlače, ki jih to jesen obožujemo vse
Zadovoljna.si Krila, ki se jim to pomlad ne bomo mogle upreti
Priporoča
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 01
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 02
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 03
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 04
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 05
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 06
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 07
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 08
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1729