Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge

Capri hlače, prepoznavne po dolžini do meč, so idealna izbira za prehodno sezono. So udobne, ženstvene in izjemno prilagodljive – od športnega videza do elegantnih kombinacij. V letu 2026 jih modne hiše ponovno postavljajo v ospredje, saj se odlično ujemajo z aktualnimi silhuetami: krajši zgornji deli, strukturirani suknjiči in minimalistični dodatki.

Zakaj obožujemo capri hlače?

Capri hlače so eden tistih kosov, ki laskajo skoraj vsaki postavi. Zaradi svoje dolžine optično podaljšajo noge, še posebej v kombinaciji s petami ali balerinkami. Poleg tega so izjemno praktične – dovolj lahke za tople dni, a še vedno primerne za pomladne temperature.

Drugi razlog, zakaj se vračajo, je njihova vsestranskost. Capri hlače lahko nosimo v pisarni, na sprehodu ob morju ali na večernem dogodku. Modne navdušenke jih obožujejo, ker omogočajo igranje s proporci, plastenje in ustvarjanje videza, ki je hkrati sproščen in sofisticiran.

Kako kombinirati capri hlače?

Capri hlače se odlično ujemajo s strukturiranimi suknjiči, kratkimi topi, tankimi pleteninami in klasičnimi srajcami. Za bolj eleganten videz jih kombiniramo s salonarji ali sandali s peto, za bolj sproščenega pa z balerinkami ali športnimi copati.

Pri dodatkih velja pravilo: manj je več. Minimalistična torbica, sončna očala in nežni nakit ustvarijo popoln pomladni videzm piše Žena.hr.

Hlače, ki jih obožuje tudi Severina

Severina je capri hlače predstavila v eni najbolj opaženih kombinacij te pomladi. Nosila jih je v črni, oprijeti različici, ki poudari silhueto, zraven pa je dodala črtast top, eleganten bež suknjič in visoke pete. Celoten videz je dopolnila s sončnimi očali in majhno črno torbico – popolna mešanica mediteranskega glamurja in urbane elegance.

