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Moda

Balerinke dobivajo konkurenco: to je nova jesenska obsesija

N. Č.
04. 10. 2026 04.00
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Na prvi pogled spominjajo na klasične balerinke, vendar jih od teh loči pomembna podrobnost. Gre za enega največjih trendov jeseni 2026, ki združuje udobje balerink in eleganco salonarjev, med njihovimi največjimi oboževalkami pa je tudi Hailey Bieber.

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Balerinke ostajajo eden najbolj priljubljenih modelov obutve, vendar so to jesen dobile resno konkurenco. Modne navdušenke vse pogosteje posegajo po različici, ki združuje udobje balerink in eleganco salonarjev. Med njihovimi največjimi oboževalkami je tudi Hailey Bieber, ki je pokazala, kako jih nositi s kavbojkami za preprost, a izjemno šik videz.

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Trend, ki osvaja modne navdušenke

Čeprav na prvi pogled spominjajo na klasične balerinke, jih od teh loči pomembna podrobnost: majhna peta. Gre za tako imenovane balerinke s peto oziroma modele, ki združujejo nežnost balerink in prefinjenost salonarjev.

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Prav ta kombinacija je razlog, da se jih je prijel sloves idealnih jesenskih čevljev. So dovolj udobni za vsakodnevne opravke, hkrati pa delujejo veliko bolj elegantno od povsem ravnih modelov.

Modni strokovnjaki jih že uvrščajo med ključne modele jeseni 2026, njihova priljubljenost pa iz tedna v teden raste tudi na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hailey Bieber potrdila trend

Hailey Bieber že dolgo velja za eno najvplivnejših modnih ikon svoje generacije. Kadar se pojavi v novem trendu, običajno ne traja dolgo, da ga začnejo posnemati tudi modne navdušenke po svetu.

Tokrat je navdušila z videzom, v katerem je sproščene kavbojke kombinirala s čevlji, ki so videti kot elegantnejša različica balerink. Prav ta kombinacija je dokazala, zakaj so postali tako priljubljeni.

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Stajling je deloval brezhibno: dovolj sproščeno za vsak dan, a hkrati dovolj urejeno za kosilo v mestu, sestanek ali večerni izhod.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj jih imajo ženske tako rade?

Eden največjih razlogov za njihovo priljubljenost je vsestranskost.

Klasične balerinke so sicer udobne, a včasih delujejo nekoliko preveč preprosto. Salonarji po drugi strani prinesejo eleganco, vendar niso vedno najbolj praktična izbira.

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Balerinke s peto združujejo najboljše iz obeh svetov

Majhna peta rahlo privzdigne silhueto, optično podaljša noge in celotnemu videzu doda bolj sofisticiran pridih. Hkrati ostanejo dovolj udobne za dolgotrajno nošenje.

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Odlično se podajo h kavbojkam

Prav kavbojke so kos, s katerim jih bomo najpogosteje videvali.

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Najlepše se podajo k:

ravnim kavbojkam,

širokim kavbojkam,

modelom z visokim pasom,

temnemu džinsu,

krajšim kavbojkam, ki razkrijejo gleženj.

Pri takšnih kombinacijah pride elegantna silhueta čevlja najbolj do izraza.

Posebej priljubljen je kontrast med sproščenimi širokimi hlačami in ženstveno obutvijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Niso rezervirane le za mlajše generacije

Ena največjih prednosti tega trenda je, da pristaja ženskam vseh starosti. Ženske po 40. letu pogosto iščejo obutev, ki je elegantna, vendar ne zahteva visokih pet. Prav zato so balerinke s peto postale ena najbolj priljubljenih jesenskih izbir.

Delujejo urejeno, prefinjeno in brezčasno, hkrati pa omogočajo veliko več udobja kot klasični salonarji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najlepše barve in materiali jeseni 2026

To sezono izstopajo predvsem:

Čokoladno rjava

Ena največjih modnih uspešnic jeseni 2026.

Bordo

Barva, ki ostaja sinonim za eleganco.

Črna

Brezčasna izbira za vse, ki prisegajo na klasiko.

Semiš

Še posebej priljubljeni so modeli iz semiša, ki se odlično ujemajo z jesenskimi plašči in torbicami.

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Kako jih nositi v službo?

Če iščete stajling za pisarno, jih kombinirajte s:

širokimi hlačami,

pletenim puloverjem,

suknjičem,

midi krilom.

Tak videz deluje profesionalno, a ne pretirano formalno.

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Jesenski hit, ki ga bomo videvali povsod

Če so zadnjih nekaj sezon vladale klasične balerinke, je zdaj čas za njihovo elegantnejšo sorodnico. Balerinke s peto postajajo eden najbolj zaželenih modelov jeseni 2026 in vse kaže, da bo njihova priljubljenost rasla tudi v prihodnjih mesecih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaradi udobja, elegantnega videza in neštetih možnosti kombiniranja jih številne modne navdušenke že uvrščajo med najboljšo naložbo te sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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