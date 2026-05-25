Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo

Čevlji s polno peto so že desetletja sinonim za udobje, stabilnost in ženstven videz, a hkrati tudi eden najbolj polarizirajočih trendov. Nekatere ženske jih nosijo z navdušenjem, druge jih vidijo kot okoren ostanek preteklosti, piše Tportal. Kljub temu se vračajo v ospredje – tokrat v bolj prefinjeni, minimalistični in vizualno lažji podobi, ki jih postavlja ob bok najbolj trendovskim modelom sezone.

Z bližajočim se poletjem se vse bolj oziramo po odprti, zračni obutvi, ki omogoča udobno gibanje skozi vroče dni. Čevlji s polno peto so zato logična izbira: ponujajo več opore kot klasične pete, a ohranjajo ženstvenost, ki se odlično ujema z lahkotnimi poletnimi oblekami, lanenimi kompleti in sproščenimi vsakodnevnimi kombinacijami.

Zakaj rade nosimo čevlje s polno peto?

Čeprav jih ne marajo vse, imajo čevlji s polno peto številne prednosti, zaradi katerih ostajajo priljubljeni v toplejših mesecih. Polna peta zagotavlja stabilnost, kar pomeni, da lahko v njih preživimo cel dan brez bolečin, ki jih pogosto povzročajo klasične visoke pete. Poleg tega se odlično podajo k poletnim oblačilom, saj ustvarijo podaljšano silhueto in dodajo pridih elegance, ne da bi pri tem žrtvovali udobje.

Modni oblikovalci so v kolekcijah pomlad–poletje 2026 predstavili posodobljene različice, pri katerih se peta popolnoma zlije z zgornjim delom čevlja, piše Tportal. Rezultat je bolj prefinjena, sodobna silhueta, ki je primerna tudi za poslovne kombinacije. Prav ta modernizacija je razlog, da se trend vrača – postal je bolj eleganten, bolj vsestranski in bolj prilagojen sodobnemu življenjskemu slogu.

Kako letos nositi čevlje s polno peto?

Čevlji s polno peto so izjemno prilagodljivi, zato jih lahko vključimo v številne modne kombinacije. V poletnih dneh se odlično ujemajo z lahkotnimi oblekami, lanenimi hlačami in satenastimi krili, pri čemer ustvarijo videz, ki je hkrati sproščen in eleganten. Minimalistični modeli v enotnih barvah delujejo bolj sofisticirano, zato so primerni tudi za poslovne priložnosti ali večerne izhode.

Pri kombiniranju je priporočljivo izbrati nevtralne odtenke, če želimo vsestranskost, medtem ko lakirani modeli ali tisti z zanimivimi teksturami poskrbijo za bolj izrazit modni učinek. Čevlji s polno peto so primerni tudi za prehodno obdobje, saj se lepo ujemajo s pleteninami, suknjiči in tanjšimi plašči, kar jih uvršča med najbolj praktične modne kose pomladi 2026.

