Moda
Moda

5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026

N. Č.
13. 04. 2026 04.00
0

Ravni čevlji so v letu 2026 dokončno prevzeli modni prestol in postali nepogrešljiv del vsakodnevnih kombinacij. V ospredju so modeli, ki združujejo udobje, eleganco in sproščenost, v sezoni pomlad/poletje 2026 pa bo še posebej izstopalo pet različnih stilov obutve.

Superge

Superge ostajajo eden najbolj priljubljenih modelov ravne obutve, vendar letos prihajajo v precej bolj prefinjeni podobi. Masivne silhuete počasi odhajajo v ozadje, v ospredje pa prihajajo ozki, lahkotni in minimalistični modeli z nizkim profilom. Posebej modne bodo retro superge s tankim podplatom, ki delujejo elegantno in se odlično podajo tako h kavbojkam kot tudi bolj ženstvenim kosom, kot so midi krila, lahke obleke in oversized suknjiči.

Balerinke s paščkom

Balerinke bodo tudi letos med največjimi modnimi favoriti, še posebej modeli s tankim paščkom čez nart, ki delujejo nekoliko bolj sofisticirano in ženstveno. V trendu bodo satenaste balerinke, mrežasti materiali in modeli z nežnimi detajli, ki ustvarijo romantičen videz. Njihova največja prednost je, da jih lahko brez težav kombiniramo tako z elegantnimi hlačami kot tudi z oblekami in krili, zato bodo popolna izbira za vsakdan in posebne priložnosti.

Mokasini

Mokasini ostajajo brezčasen model, ki bo tudi v sezoni pomlad/poletje 2026 med najbolj zaželenimi. Tokrat bodo posebej priljubljeni mehkejši modeli z odprto peto ter različice z živalskimi vzorci, ki celotnemu videzu dodajo nekoliko drznejši pridih. Mokasini so idealni za vse, ki prisegajo na eleganco, a se ne želijo odpovedati udobju, saj jih lahko nosimo tako v poslovnih kombinacijah kot tudi v bolj sproščenih dnevnih videzih.

Natikači

Natikači bodo eden ključnih kosov poletne garderobe, predvsem zaradi svoje praktičnosti in lahkotnosti. V trendu bodo modeli iz naravnih materialov, kot so rafija, pleteni tekstili in mehko usnje, ki ustvarjajo sproščen, a še vedno urejen videz. Modne navdušenke jih bodo nosile z lanenimi hlačami, dolgimi krili in lahkotnimi poletnimi oblekami, saj predstavljajo popolno ravnovesje med udobjem in eleganco.

Japonke

Japonke se v letu 2026 vračajo v precej bolj elegantni različici, kot smo jih poznali v preteklosti. Namesto klasičnih gumijastih modelov bodo v ospredju minimalistične usnjene različice, modeli s tankimi paščki in nevtralnimi barvami, ki jih bo mogoče nositi tudi v bolj urbanih in sofisticiranih kombinacijah. Japonke tako ne bodo več rezervirane zgolj za plažo, ampak bodo postale del vsakodnevne poletne garderobe, ki jo bomo z veseljem kombinirali z lanenimi kompleti, oblekami in širokimi hlačami.

