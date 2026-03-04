Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo

Zakaj se cigaretne kavbojke vračajo v modo?
Cigaretne kavbojke niso povsem nov pojav, temveč trend, ki se je v modi pojavil že v 80. letih prejšnjega stoletja, nato pa postal priljubljen tudi v 90. letih in pozneje doživljal občasne vrnitve, piše Vogue. V zadnjih sezonah moda zaznava močan premik stran od ekstremno širokih ali preveč oprijetih kavbojk, kar odpira prostor za modele, ki ponujajo bolj uravnoteženo in elegantno silhueto. Zato se cigaretne kavbojke vračajo kot odgovor na potrebe po bolj prefinjenem, nevsiljivem, a še vedno sodobnem stilu.
Poleg tega nostalgija do modnih trendov iz preteklih desetletij, zlasti iz 80. in 90. let, prispeva k popularnosti teh kavbojk in podobnih modelov, ki smo jih nosile v preteklosti. Moda danes pogosto črpa navdih iz preteklosti in reinterpretira klasične forme v sodobnem kontekstu, zato cigaretne kavbojke še vedno delujejo sveže in relevantno.
Kako kombinirati cigaretne kavbojke?
Cigaretne kavbojke zaradi svojega preprostega in uravnoteženega kroja ponujajo izjemno široke možnosti kombiniranja. Če si želiš bolj sproščenega vsakdanjega videza, jih lahko nosiš z enostavno enobarvno majico ali puloverjem in supergami, v hladnejših mesecih pa se odlično podajo tudi k gležnjarjem ali nižjim škornjem, ki poudarijo silhueto nog in ustvarijo eleganten kontrast. Kadar pa želiš bolj dodelan ali poslovnejši videz, kombiniraj cigaretne kavbojke z elegantno srajco ali bluzo in kratkim blazerjem ter dodaj usnjene čevlje z malo pete, kar bo celotni opravi dalo prefinjen zaključek.
Vir: vogueadria.com
