Čevlji, čokolada in ustvarjalnost: Tako je Deichmann predstavil novo jesensko-zimsko kolekcijo

Jesen prinaša spremembo ritma, barv, materialov in občutkov – in prav to se odraža tudi v novi Deichmannovi kolekciji za jesen in zimo. Pod sloganom Stopi v svojo sezono kolekcija združuje različne modne vplive: od udobnih in športnih kosov do izrazitih modelov, ženstvenih silhuet in brezčasne elegance.

V ospredju sezone so topli rjavi odtenki , od cappuccina in karamele do globoke moche, ki jih dopolnjujeta elegantna bordo in brezčasna črna barva. Med ključnimi trendi izstopajo zahodni vplivi – kavbojski škornji in gležnjarji, resice ter sodobne različice Chelsea škornjev, ki klasičnim silhuetam dodajo nekoliko nostalgičen pridih.

Za drznejše modne kombinacije so tu robustni škornji z debelimi podplati in izrazitimi petami, ki jih dopolnjujejo torbe s kovinskimi, predvsem srebrnimi detajli. Pomemben ostaja tudi športni trend: superge v naravnih tonih, z različnimi kombinacijami materialov, višjimi silhuetami in igrivimi detajli združujejo udobje z urejenim vsakodnevnim videzom.

"Letos so mi še posebej v oči padle trendovske žametne superge z nizkim podplatom v toplih jesenskih barvah, ki bi jih kombinirala s kostimom, kavbojkami ali oprijetim krilom v kombinaciji z oversized jakno," je povedala vplivnica Zala Iskra Strnad. Voditeljica Vesna Ponorac prisega na visoke škornje s peto, ki optično podaljšajo noge, podjetnica Tina Mentol pa obožuje čevlje z zakovicami, ki tudi preprostim modnim kombinacijam dodajo drznejši značaj.

Goste so navdušili tudi gležnjarji v črni, rjavi in bordo barvi, ki s prefinjenimi silhuetami, tankimi petami ter višjimi modeli do kolen in čez kolena poudarjajo ženstvenost.

Za igriv pridih poskrbijo salonarji z detajli, kot so pentlje, zaponke in mehko nabrane silhuete, kolekcija pa ne pozablja niti na udobje – podloženi škornji, loaferji, superge ter dodatki iz mehkih in toplih materialov so kot nalašč za hladnejše dni. Za nekoliko drznejši videz poskrbi leopardji vzorec, ki se pojavlja na torbah, škornjih, gležnjarjih in supergah ter vsakemu videzu doda samozavesten modni poudarek.