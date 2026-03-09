Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Denim
Moda

Najlepši modni kosi iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad

N. Č.
09. 03. 2026 04.00
0

Denim je material, ki ima posebno mesto v skoraj vsaki garderobi. Njegova priljubljenost ni presenetljiva, saj združuje udobje, vzdržljivost in brezčasen videz. Prav zato modni kosi iz denima nikoli zares ne izginejo iz modnih trendov, temveč se vsako sezono vračajo v novih krojih, barvah in stilih.

Denim že desetletja velja za enega najbolj priljubljenih materialov v modnem svetu. Gre za brezčasno tkanino, ki jo obožujejo tako oblikovalci kot ljubiteljice mode, saj se iz sezone v sezono vrača v vedno nekoliko osveženi podobi. Prav zaradi svoje vsestranskosti denim ostaja nepogrešljiv del garderobe, iz njega pa nastajajo številni modni kosi – od kavbojk do kril, oblek in jaken. Tudi letošnja pomlad ne bo izjema, saj denim znova prihaja v ospredje v številnih zanimivih različicah.

Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
Preberi še
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo

Kako bomo denim nosile v letu 2026?

Tudi v letu 2026 denim ostaja ena ključnih tkanin v pomladni garderobi. Modne navdušenke obožujemo različne modne kose iz denima – od kavbojk do kril, oblek in klasičnih denim jaken, ki so popolna izbira za prehodno obdobje. Letos so v ospredju nekoliko bolj sproščeni kroji, ki združujejo udobje in sodoben videz, hkrati pa omogočajo veliko svobode pri kombiniranju.

Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse
Preberi še
Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse

Posebej priljubljene bodo kombinacije denima z minimalističnimi kosi, lahkotnimi pleteninami in klasičnimi belimi srajcami. Velik trend ostajajo tudi tako imenovani "denim on denim" videzi, kjer kombiniramo več kosov iz denima v enem stajlingu. Denim jakna v kombinaciji s kavbojkami ali denim krilom tako ustvarja moderen in hkrati sproščen videz, ki je popoln za pomladne dni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kakšne kavbojke bomo nosile letos?

Kavbojke ostajajo osrednji kos iz denima in tudi v letu 2026 ne bo nič drugače. Med najbolj priljubljenimi modeli bodo kavbojke ravnega kroja, ki so izjemno vsestranske in pristajajo različnim postavam. Zelo modne bodo tudi nekoliko širše kavbojke, ki ustvarjajo sproščen in sodoben videz, hkrati pa zagotavljajo udobje pri vsakodnevnem nošenju.

Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Preberi še
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec

Poleg tega bodo priljubljene tudi kavbojke z visokim pasom, ki lepo poudarijo silhueto in se odlično podajo k krajšim topom, srajcam ali lahkim puloverjem. V modnih kombinacijah bomo pogosto videle tudi nekoliko daljše modele kavbojk, ki segajo skoraj do tal, saj ustvarjajo eleganten in moderen videz, primeren tako za vsakodnevne kot nekoliko bolj urejene stajlinge.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kakšno barvo denima bomo nosile letos?

Pri barvah denima bodo tudi letos prevladovali različni odtenki modre – od svetlega, skoraj spranega denima do nekoliko temnejših in bolj klasičnih tonov. Posebej priljubljen bo svetlejši denim, ki je kot nalašč za pomladne kombinacije. Velik trend pa bodo tudi beli kosi iz denima oziroma bele kavbojke, ki ustvarjajo svež, čist in eleganten videz ter so odlična izbira za toplejše pomladne dni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda denim kavbojke denim 2026 kavbojke 2026 material tkanina trendi 2026 kaj bomo nosile barve denima barve denima 2026
Moda

Ta modni kos je odlična izbira za vse ženske nad 40

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1553