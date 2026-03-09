Najlepši modni kosi iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad

Denim že desetletja velja za enega najbolj priljubljenih materialov v modnem svetu. Gre za brezčasno tkanino, ki jo obožujejo tako oblikovalci kot ljubiteljice mode, saj se iz sezone v sezono vrača v vedno nekoliko osveženi podobi. Prav zaradi svoje vsestranskosti denim ostaja nepogrešljiv del garderobe, iz njega pa nastajajo številni modni kosi – od kavbojk do kril, oblek in jaken. Tudi letošnja pomlad ne bo izjema, saj denim znova prihaja v ospredje v številnih zanimivih različicah.

Kako bomo denim nosile v letu 2026?

Tudi v letu 2026 denim ostaja ena ključnih tkanin v pomladni garderobi. Modne navdušenke obožujemo različne modne kose iz denima – od kavbojk do kril, oblek in klasičnih denim jaken, ki so popolna izbira za prehodno obdobje. Letos so v ospredju nekoliko bolj sproščeni kroji, ki združujejo udobje in sodoben videz, hkrati pa omogočajo veliko svobode pri kombiniranju.

Posebej priljubljene bodo kombinacije denima z minimalističnimi kosi, lahkotnimi pleteninami in klasičnimi belimi srajcami. Velik trend ostajajo tudi tako imenovani "denim on denim" videzi, kjer kombiniramo več kosov iz denima v enem stajlingu. Denim jakna v kombinaciji s kavbojkami ali denim krilom tako ustvarja moderen in hkrati sproščen videz, ki je popoln za pomladne dni.

Kakšne kavbojke bomo nosile letos?

Kavbojke ostajajo osrednji kos iz denima in tudi v letu 2026 ne bo nič drugače. Med najbolj priljubljenimi modeli bodo kavbojke ravnega kroja, ki so izjemno vsestranske in pristajajo različnim postavam. Zelo modne bodo tudi nekoliko širše kavbojke, ki ustvarjajo sproščen in sodoben videz, hkrati pa zagotavljajo udobje pri vsakodnevnem nošenju.

Poleg tega bodo priljubljene tudi kavbojke z visokim pasom, ki lepo poudarijo silhueto in se odlično podajo k krajšim topom, srajcam ali lahkim puloverjem. V modnih kombinacijah bomo pogosto videle tudi nekoliko daljše modele kavbojk, ki segajo skoraj do tal, saj ustvarjajo eleganten in moderen videz, primeren tako za vsakodnevne kot nekoliko bolj urejene stajlinge.

Kakšno barvo denima bomo nosile letos?

Pri barvah denima bodo tudi letos prevladovali različni odtenki modre – od svetlega, skoraj spranega denima do nekoliko temnejših in bolj klasičnih tonov. Posebej priljubljen bo svetlejši denim, ki je kot nalašč za pomladne kombinacije. Velik trend pa bodo tudi beli kosi iz denima oziroma bele kavbojke, ki ustvarjajo svež, čist in eleganten videz ter so odlična izbira za toplejše pomladne dni.

