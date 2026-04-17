Krilo, ki ga morate imeti v omari to pomlad

N. Č.
17. 04. 2026 04.00
0

Denim krilo je modna klasika, ki jo še posebej obožujemo v jesenskih in spomladanskih mesecih, saj ponuja popolno ravnovesje med udobjem, vsestranskostjo in trendovskim videzom. Več si lahko preberete v nadaljevanju.

Denim krilo je priljubljeno predvsem zato, ker združuje praktičnost in brezčasen stil. Nosimo ga lahko v sproščenih vsakodnevnih kombinacijah ali pa ga z malo domišljije vključimo v bolj dovršene modne outfite. Obožujemo ga tudi zato, ker je denim trpežen material, enostaven za vzdrževanje in se lepo prilega različnim postavam, kar dodatno prispeva k njegovi priljubljenosti.

Kavbojke, ki jih ne more nositi vsaka
Preberi še
Kavbojke, ki jih ne more nositi vsaka

Poleg tega se denim krilo odlično obnese v vseh sezonah, a prav spomladi najbolj pride do izraza, ko ga lahko kombiniramo z lahkotnimi zgornjimi deli in prehodnimi jaknami.

5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Preberi še
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu

Denim krila, ki bodo letos najbolj priljubljena

Leto 2026 prinaša zanimivo mešanico retro vplivov in sodobnih krojev, kar se jasno odraža tudi pri denim krilih. Med najbolj priljubljenimi modeli bodo midi denim krila z ravnim krojem, ki poudarjajo silhueto in delujejo izjemno elegantno v vsakodnevnih kombinacijah. Velik poudarek bo na visokem pasu, razrezih na sprednji ali zadnji strani ter rahlo spranih odtenkih modrega denima, ki dodajo pridih sproščenosti.

Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Preberi še
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad

Poleg midi modelov bodo v letu 2026 v ospredju tudi bolj igrivi kroji, kot so A-linija in rahlo razširjena denim krila, ki spominjajo na estetiko devetdesetih let. Priljubljeni bodo tudi detajli, kot so vidni šivi ali gumbi po celotni dolžini krila in asimetrični robovi. Takšni modeli omogočajo, da denim krilo postane osrednji kos modne kombinacije, hkrati pa ostaja dovolj nevtralno za različne stile.

Kako kombinirati denim krilo v letu 2026?

V letu 2026 bo poudarek na premišljenem plastenju in kontrastih. Denim krilo se bo odlično ujemalo z lahkimi pletenimi puloverji, klasičnimi bombažnimi majicami ali romantičnimi bluzami z nežnimi detajli. Za bolj moderen videz ga lahko kombinirate s krajšimi jaknami ali strukturiranimi blazerji, ki celotni kombinaciji dodajo urejen videz, kljub sproščenosti denima.

Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Preberi še
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad

Pri obutvi ostaja veliko svobode, saj se denim krilo lepo poda tako k športnim copatom kot tudi k elegantnejšim sandalom ali gležnjarjem. Spomladi 2026 bo še posebej priljubljeno kombiniranje denim krila z minimalističnimi dodatki in naravnimi materiali, kar bo ustvarilo svež, sodoben in nosljiv videz za vsak dan.

Moda

Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi

