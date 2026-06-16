Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Trendi - ig
Moda

Najlepše krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje

N. Č.
16. 06. 2026 04.00
0

Denim krila se po letih v ozadju vračajo v ospredje in poletje 2026 bo v znamenju drznih, svežih krojev. Modne hiše in highstreet znamke napovedujejo eksplozijo različnih dolžin, barv in stilov, ki bodo navdušile vse generacije.

Denim krila so eden tistih modnih kosov, ki nikoli zares ne izginejo, a vsake toliko doživijo popoln preporod. Poletje 2026 prinaša prav to: kombinacijo nostalgije, sodobnih krojev in presenetljivo elegantnih interpretacij jeansa. Krila iz denima bodo letos izjemno raznolika, od minimalističnih do maksimalističnih, kar pomeni, da bo vsaka ženska našla model, ki ji pristaja. Modni oblikovalci poudarjajo, da denim ni več rezerviran le za sproščene videze, temveč postaja ključni del tudi bolj sofisticiranih poletnih kombinacij.

Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo
Preberi še
Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo

Kakšna krila bomo nosile letošnje poletje?

Poletje 2026 bo v znamenju kontrastov. Na eni strani se vračajo ultra klasični modeli – ravni kroji, midi dolžine in svetlo spran denim, ki spominja na zgodnja 2000. Na drugi strani pa prihajajo novi, bolj drzni modeli: asimetrični kroji, razporki, nepričakovani žepi in celo 'patchwork' tehnike. Posebej izstopajo dolga denim krila z visokim pasom, ki optično podaljšajo postavo in ustvarijo elegantno silhueto, hkrati pa ostajajo udobna in praktična za vroče dni.

Lahkotna poletna obleka, ki osvaja Ljubljano
Preberi še
Lahkotna poletna obleka, ki osvaja Ljubljano

Barvna paleta bo letos širša kot običajno. Poleg klasičnega modrega jeansa bomo videvale tudi bele, črne, sive in pastelne različice. Trendseterke že posegajo po "washed black" in "ice blue" odtenkih, ki delujejo sveže in sodobno. Poseben poudarek bo tudi na trajnostnih materialih, saj številne znamke ponujajo denim iz recikliranega bombaža ali z zmanjšano porabo vode pri proizvodnji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako kombinirati denim krila?

Denim krilo je eden najbolj hvaležnih kosov v garderobi, saj ga lahko kombiniraš skoraj z vsem. Za dnevni videz ga lahko nosiš s preprosto bombažno majico, tank topom ali laneno srajco, ki ustvari sproščen, a urejen videz. Če želiš bolj modno usmerjen stajling, izberi krilo z visokim pasom in ga kombiniraj s kratkim topom ali oprijetim bodijem, ki poudari silhueto. Dodaj sandale z debelim podplatom ali minimalistične natikače in videz bo popoln za poletne sprehode.

Hlače, ki jih bomo nosile letošnje poletje
Preberi še
Hlače, ki jih bomo nosile letošnje poletje

Za večerne priložnosti denim krilo presenetljivo dobro deluje tudi v bolj elegantnih kombinacijah. Midi ali maxi model lahko združiš s satenasto bluzo, strukturiranim blazerjem ali topom z bleščicami. Čevlji z visoko peto ali elegantni sandali bodo celoten videz dvignili na višjo raven.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda denim krilo jeans krilo poletje 2026 trendi 2026
Zadovoljna.si To krilo bo največji hit letošnjega leta
Zadovoljna.si Romantična krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Zadovoljna.si Vračajo se maksi krila in videti so odlično
Zadovoljna.si Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zadovoljna.si Denim krila, ki jih bomo nosile tudi pozimi
Zadovoljna.si Edino krilo, ki ga bomo nosile to poletje
Zadovoljna.si Edino krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1762