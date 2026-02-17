Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Denim torbica - ig
Moda

Kultna torbica, ki se je vrnila v modo

N. Č.
17. 02. 2026 04.00
0

Moda je znana po tem, da se nenehno vrti v krogu. Trendi, za katere mislimo, da so za vedno ostali v preteklosti, se čez nekaj let znova pojavijo v osveženi, sodobnejši obliki. Tako kot se vračajo kavbojke z nizkim pasom, platforme in retro očala, so se letos v velikem slogu vrnile tudi denim torbice.

Denim torbice so v preteklosti veljale za bolj sproščen, skoraj igriv modni kos, danes pa so dobile povsem novo vlogo. Oblikovalci so jih preoblikovali v elegantne in hkrati praktične dodatke, ki se brez težav podajo tako k vsakodnevnim kot bolj urejenim kombinacijam.

Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Preberi še
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo

Zakaj obožujemo denim torbice?

Denim torbice obožujemo predvsem zato, ker združujejo občutek domačnosti z modnim poudarkom. Denim je material, ki ga povezujemo z udobjem, mladostjo in sproščenostjo, hkrati pa ima močan vizualni značaj. Torbica iz denima tako deluje manj formalno kot usnjena, a bolj izrazito kot klasična platnena torba. Poleg tega denim lepo sprejema različne obdelave, od spranih tonov do temnejših, skoraj elegantnih odtenkov, kar omogoča širok razpon stilov.

Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Preberi še
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi

Drugi razlog za priljubljenost denim torbic je njihova trajnostna nota. V času, ko se moda vse bolj obrača k ponovni uporabi materialov in recikliranju, denim predstavlja simbol dolgotrajnosti. Pomembno vlogo igra tudi nostalgija. Mnoge denim torbice nas spominjajo na zgodnja 2000. leta, ko so bile nepogrešljiv del vsakdanjega videza, poroča Tportal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako kombinirati denim torbice?

Denim torbice se odlično vključujejo v vsakodnevne kombinacije. Najlepše pridejo do izraza ob preprostih kosih, kot so bela srajca, osnovni pulover ali minimalistična obleka. Takšna torbica doda videzu sproščenost in trendovski poudarek, ne da bi prevzela vso pozornost. Še posebej dobro se obnese v kombinaciji z nevtralnimi barvami, kot so bež, siva in črna, kjer njen modri odtenek deluje kot osvežitev.

Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih
Preberi še
Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih

Za bolj ženstven slog se denim torbica odlično poda k lahkotnim oblekam, krilom in sandalom. Kontrast med mehkim, romantičnim videzom obleke in bolj surovim materialom torbice ustvari zanimivo ravnovesje. Zanimivo je tudi povezovanje denim torbice s kavbojkami. Čeprav se je včasih veljalo izogibati kombiniranju več kosov iz denima, danes prav ta učinek ustvarja moderen in samozavesten videz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

moda torbice denim torbice tobrice 2026 trendi
Moda

Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517