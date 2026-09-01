Trenč, brez katerega si te jeseni ne predstavljamo garderobe

Dežni plašč je idealen za prve jesenske dni, ko vreme niha med toplimi popoldnevi in hladnimi jutri. Zaradi lahkih materialov, vodoodpornosti in elegantnih silhuet je to kos, ki ga lahko nosiš tako v službo kot čez vikend. Jesen 2026 prinaša poudarek na udobju, mehkejših linijah in nevtralnih tonih, ki se odlično ujemajo z večino garderobe.
Zakaj so dežni plašči tako priljubljeni?
Kot poroča Tportal, so dežni plašči letos eden najbolj priljubljenih kosov prehodne garderobe, saj združujejo funkcionalnost in eleganco. Modni strokovnjaki izpostavljajo, da se vračajo v nekoliko posodobljenih silhuetah – od klasičnih, ravno krojenih modelov do bolj sproščenih 'oversized' različic. Posebej izstopajo plašči v nevtralnih tonih, ki jih je preprosto kombinirati, ter modeli iz lahkih, vodoodpornih materialov, ki omogočajo udobno plastenje in chic videz tudi v deževnih dneh.
Kakšne dežne plašče bomo nosile letos?
Minimalistični plašči v nevtralnih tonih
Letos prevladujejo čisti kroji, ki sledijo trendu "quiet luxury". Bež, kamelja, olivna in temno modra so barve, ki bodo najbolj prisotne. Dežni plašči so daljši, z manj detajli, poudarek pa je na kakovostnih materialih, ki so lahki, a odporni proti vetru in dežju. Ta estetika se odlično ujema z jesenskimi pleteninami in elegantnimi čevlji.
Plašči z rahlo oversized silhueto
Oversized trend ostaja tudi jeseni 2026. Dežni plašči so nekoliko širši, z več prostora v ramenih in rokavih, kar omogoča plastenje – od tankih puloverjev do blazerjev. Ta kroj deluje sodobno, sproščeno in zelo chic, hkrati pa je izjemno praktičen za nepredvidljivo jesensko vreme.
Kako letos kombinirati dežne plašče?
Dežni plašč se letos najlepše kombinira z lahkimi pleteninami, širokimi hlačami in usnjenimi čevlji. Nevtralni plašč v bež ali olivni barvi se odlično ujema z monokromatskimi outfiti, ki ustvarijo prefinjen, urejen videz. Jesen 2026 poudarja preproste kombinacije, ki izgledajo drago, a so izjemno nosljive.
Za bolj sproščen videz ga lahko nosiš z jeansom, supergami in preprosto majico. Dežni plašč v oversized kroju doda strukturo in eleganco tudi najbolj osnovnim kombinacijam. Če želiš bolj izrazit videz, izberi plašč z rahlim sijajem ali kontrastnimi gumbi, ki dodajo modni poudarek brez pretiravanja.
Vir: tportal.hr
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