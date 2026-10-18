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Ulicna Moda
Ulična moda

Dežni plašč, ki je pritegnil pozornost v centru Ljubljane

N. Č.
18. 10. 2026 04.00
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Sprehodili smo se po ulicah Ljubljane, kjer smo opazili, da v teh dneh med modnimi navdušenkami kraljuje en kos. Dežni plašč je znova zasedel osrednje mesto v jesenski garderobi, Ljubljančanke pa ga kombinirajo tako s kavbojkami kot s sproščenimi športnimi kosi. Poglejte, kateri stajlingi so nam najbolj padli v oči.

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Jesenski dnevi so kot nalašč za opazovanje ulične mode, saj prav v tem letnem času v ospredje stopijo modni kosi, ki združujejo praktičnost in stil. Med sprehodom po središču Ljubljane smo ujeli nekaj zanimivih jesenskih stajlingov, ki dokazujejo, da Ljubljančanke dobro vedo, kako ostati elegantne tudi v hladnejšem in bolj muhastem vremenu.

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Klasika, ki nikoli ne razočara

Na prvi fotografiji nas je pritegnil brezčasen bež dežni plašč, ki velja za enega najbolj vsestranskih kosov jesenske garderobe. Nosilka ga je kombinirala s športnimi copati in tako ustvarila sproščen, a urejen videz. Prav kombinacija elegantnega plašča in udobne obutve je eden izmed največjih trendov zadnjih sezon, saj dokazuje, da za moderen videz ni treba žrtvovati udobja.

Ulicna Moda
Ulicna Moda FOTO: Zadovoljna.si

Dežni plašč v bolj sproščeni različici

Drugi stajling je pokazal nekoliko bolj ležeren pristop k jesenski modi. Pozornost je pritegnil oversized dežni plašč v toplem kameljem odtenku, ki se odlično ujema s športnimi hlačami in supergami. Gre za videz, ki je idealen za vsakodnevne opravke, sprehode po mestu ali vikend druženja. Modni navdušenci že nekaj sezon prisegajo na kombinacijo športnih in elegantnih kosov, ta stajling pa je odličen primer, kako uspešna je lahko takšna modna formula.

Ulicna Moda
Ulicna Moda FOTO: Zadovoljna.si

Bež plašč in kavbojke – vedno dobra ideja

Na tretji fotografiji smo opazili še eno jesensko klasiko. Dolg dežni plašč v kombinaciji s svetlimi kavbojkami in pletenim puloverjem ustvarja videz, ki je hkrati eleganten, preprost in zelo nosljiv. Dodatek v obliki torbice v podobnem odtenku lepo poveže celoten stajling in poskrbi za urejen končni vtis.

Ulicna Moda
Ulicna Moda FOTO: Zadovoljna.si

Zakaj jeseni obožujemo dežne plašče?

Dežni plašči sodijo med tiste modne kose, ki jih jeseni znova in znova potegnemo iz omare. Razlogov za njihovo priljubljenost je več. So dovolj lahki za mile jesenske dni, hkrati pa nudijo zaščito pred vetrom in dežjem. Poleg tega se odlično podajo h kavbojkam, pleteninam, oblekam in celo športnim kombinacijam.

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Njihova največja prednost pa je prav gotovo brezčasnost. Medtem ko nekateri trendi pridejo in hitro izginejo, je klasičen dežni plašč eden redkih kosov, ki ostaja modna izbira leto za letom. Prav zato ni presenetljivo, da smo jih med sprehodom po Ljubljani opazili kar nekaj. Jesen brez dežnega plašča si namreč težko predstavljamo.

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V spodnji fotogaleriji si lahko ogledate še nekaj jesenskih stajlingov, ki smo jih ujeli med sprehodom po središču Ljubljane. Med modnimi navdušenkami so to sezono še posebej priljubljeni dežni plašči v različnih krojih in odtenkih, opazili pa smo tudi veliko pletenin, udobnih kavbojk ter športno-elegantnih kombinacij, ki so kot nalašč za jesenske dni.

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