Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih

Modni oblikovalci znova posegajo po nostalgičnih kosih, ki so zaznamovali pretekla desetletja, in jih predstavljajo v sodobni, bolj prefinjeni različici. Dvobarvni salonarji tako postajajo eden ključnih kosov obutve prihajajoče sezone, saj združujejo retro estetiko in aktualne modne smernice.
Trend iz preteklosti se vrača v modo
Dvobarvni salonarji so bili v 90-ih simbol elegance z igrivim pridihom. Značilna kombinacija kontrastnih barv, najpogosteje črne in bele ali bež in črne, je ustvarjala učinek optičnega podaljšanja nog ter hkrati delovala zelo ženstveno, poroča Tportal.
V letu 2026 se vračajo v nekoliko posodobljeni obliki. Silhuete so mehkejše, pete so lahko nižje in bolj stabilne, materiali pa kakovostnejši in udobnejši za vsakodnevno nošenje. Poleg klasičnih barvnih kombinacij se pojavljajo tudi bolj drzne različice, na primer z rjavimi, bordo ali pastelno obarvanimi detajli. Dvobarvni salonarji 2026 tako niso več le nostalgičen spomin, temveč modni kos, ki se zlahka vključi v sodoben slog oblačenja.
Zakaj obožujemo dvobarvne salonarje?
Dvobarvni salonarji imajo poseben čar, ker združujejo eleganco in igrivost. Delujejo bolj zanimivo kot enobarvni čevlji, a hkrati niso preveč vpadljivi, zato so primerni tako za vsakodnevne kot bolj formalne priložnosti. Njihova največja prednost je vizualni učinek, saj kontrastna konica pogosto ustvari vtis daljših in vitkejših nog. Poleg tega se odlično podajo različnim stilom, od poslovnega do romantičnega in celo nekoliko športno-elegantnega.
Kako kombinirati dvobarvne salonarje?
Dvobarvni salonarji se najbolje obnesejo kot osrednji kos oprave, zato jih je smiselno kombinirati z bolj umirjenimi oblačili. Odlično se podajo h klasičnim hlačam z visokim pasom, svinčnik krilu ali preprosti obleki nevtralnih barv. Za bolj sproščen videz jih lahko obuješ k ravnim kavbojkam in lahkotni srajci ali pletenini. Če želiš poudariti retro pridih, jih kombiniraj s kroji, ki spominjajo na 90. leta, na primer s kratkimi jopiči ali minimalističnimi oblekami ravnega kroja. Pri dodatkih je priporočljivo ostati zmeren, saj dvobarvni salonarji že sami po sebi ustvarijo dovolj modnega učinka.
Vir: tportal.hr
