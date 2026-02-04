Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih

Modni oblikovalci znova posegajo po nostalgičnih kosih, ki so zaznamovali pretekla desetletja, in jih predstavljajo v sodobni, bolj prefinjeni različici. Dvobarvni salonarji tako postajajo eden ključnih kosov obutve prihajajoče sezone, saj združujejo retro estetiko in aktualne modne smernice.

Dvobarvni salonarji so bili v 90-ih simbol elegance z igrivim pridihom. Značilna kombinacija kontrastnih barv, najpogosteje črne in bele ali bež in črne, je ustvarjala učinek optičnega podaljšanja nog ter hkrati delovala zelo ženstveno, poroča Tportal.

V letu 2026 se vračajo v nekoliko posodobljeni obliki. Silhuete so mehkejše, pete so lahko nižje in bolj stabilne, materiali pa kakovostnejši in udobnejši za vsakodnevno nošenje. Poleg klasičnih barvnih kombinacij se pojavljajo tudi bolj drzne različice, na primer z rjavimi, bordo ali pastelno obarvanimi detajli. Dvobarvni salonarji 2026 tako niso več le nostalgičen spomin, temveč modni kos, ki se zlahka vključi v sodoben slog oblačenja.