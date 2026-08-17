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Emily Ratajkowski
Moda slavnih

Je to jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile vse?

N. Č.
17. 08. 2026 04.00
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Emily Ratajkowski je navdušila z modnim kosom, za katerega se zdi, da bo postal pravi hit letošnje jeseni. Kaj pa vi? Ga že imate v svoji omari?

Emily Ratajkowski je znova dokazala, da za odličen stajling ne potrebuje ekstravagantnih kosov. Na dogodku modne znamke Abercrombie & Fitch v New Yorku je navdušila z videzom, ki združuje največje trende prihajajoče sezone, v središču pozornosti pa je bila predvsem rjava usnjena jakna.

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Kos, ki ga bomo jeseni videvale povsod

Če smo v zadnjih sezonah prisegale predvsem na črne usnjene jakne, letos modni svet vse bolj osvaja čokoladno rjava. Prav takšno je za svoj najnovejši videz izbrala tudi Emily Ratajkowski, ki velja za eno največjih trendseterk ta hip.

Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski FOTO: Profimedia

Kratka usnjena jakna v bogatem rjavem odtenku deluje elegantno, a hkrati dovolj sproščeno za vsakodnevne kombinacije. Gre za kos, ki ga lahko brez težav kombiniramo z džinsom, poslovnimi hlačami ali celo ženstvenimi oblekami.

Monokromatski videz, ki vedno deluje usklajeno

Manekenka je jakno uskladila z oprijetim rjavim topom, s čimer je ustvarila videz v tonih iste barvne družine. Takšne monokromatske kombinacije so med največjimi modnimi trendi letošnje jeseni, saj delujejo prefinjeno in premišljeno. Stajling je zaključila s črnimi ravno krojenimi hlačami, črnim pasom in elegantno torbico, kar je celotnemu videzu dodalo ravno pravo mero kontrasta.

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Zakaj je rjava nova črna?

Moda se v zadnjih sezonah vse bolj obrača k toplim, zemeljskim tonom. Čokoladno rjava velja za eno najbolj zaželenih barv leta, saj je enako vsestranska kot črna, obenem pa deluje mehkeje, bolj luksuzno in nekoliko bolj sproščeno. Prav zato ni presenetljivo, da jo vse pogosteje videvamo na modnih pistah, družbenih omrežjih in pri zvezdnicah, ki narekujejo modne smernice.

Emily Ratajkowski
Emily RatajkowskiFOTO: Profimedia

Modni navdih za prve jesenske dni

Emilyjin stajling je odličen dokaz, da so včasih najboljše modne kombinacije tudi najpreprostejše. Kakovostna rjava usnjena jakna, osnovni top in dobro krojene hlače so vse, kar potrebujemo za videz, ki deluje moderno, samozavestno in brezčasno.

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Če gre soditi po modnih navdušenkah in zvezdnicah, bo prav rjava usnjena jakna eden tistih kosov, brez katerih si prihajajoče jeseni skoraj ne bomo predstavljale garderobe.

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