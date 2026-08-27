Modna mojstrovina: Obleka, s katero je Emina Jahović ukradla šov

Emina Jahović, pevka, ki so jo leta primerjali s slavno igralko Penélope Cruz, je izbrala dolgo toaleto v nežnem bisernem odtenku, ki je s svojim satenastim sijajem delovala prefinjeno in razkošno. A če je bila silhueta obleke na prvi pogled elegantna in precej minimalistična, je bil zgornji del tisti, ki je poskrbel za dramatičen učinek.

Obleka, ki je ukradla pozornost

Najbolj izstopajoč del kreacije je bil namreč velik, bogato drapiran element, ki je objemal ramena in zgornji del telesa ter se razširil v skorajda skulpturalno obliko. Prav kontrast med ozko, telesu sledijočo spodnjo silhueto in izrazitim volumnom na vrhu je ustvaril učinek, ki ga na rdeči preprogi ne vidimo vsak dan. Modni portali so kreacijo opisovali kot kombinacijo glamurja, couture estetike in modne skulpture. Obleko je za Emino posebej izdelal oblikovalec Adem Grljević, ki ustvarja pod znamko ADEM/S. Da gre za kreacijo, izdelano posebej zanjo, je Emina potrdila tudi sama na rdeči preprogi.

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Ko obleka postane glavni modni dodatek

Pri takšni kreaciji je zelo malo prostora za tekmovanje z drugimi elementi videza in zdi se, da je bila to tudi premišljena odločitev. Emina je izbrala elegantno speto pričesko, umirjen make up in izrazit nakit, s čimer je pustila, da je bila glavna zvezda večera prav obleka. Celoten videz so dopolnili viseči uhani, ogrlica in zapestnica, ki so dodali še nekaj glamurja, ne da bi zasenčili dramatično konstrukcijo na ramenih. Na fotografijah z rdeče preproge je mogoče videti tudi, da je Emina samozavestno pozirala iz različnih zornih kotov. To je pri tako kompleksni kreaciji še posebej pomembno, saj se njena oblika spreminja glede na kot fotografiranja in svetlobo.

Obleka, ki je razdelila mnenja

Ena od lastnosti dobre modne zgodbe je, da o njej ljudje začnejo govoriti. In Eminini kreaciji je to uspelo. Medtem ko so jo nekateri regionalni modni mediji označili za eno najbolj opaznih oziroma najbolje oblečenih gostij letošnjega festivala, so bili odzivi na družbenih omrežjih bolj raznoliki. Nekateri so hvalili njeno drznost in eleganco, drugi pa so menili, da je bila kreacija zaradi svojih dimenzij nekoliko preveč dramatična. Prav takšna razdeljenost je pogosto znak, da modni izbor ni ostal neopažen. Emina bi se lahko odločila za klasično oprijeto večerno obleko, ki bi poudarila njeno postavo in verjetno požela pričakovane komplimente. Namesto tega je izbrala kos, ki zahteva nekoliko več pozornosti in poguma.

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Modna skulptura namesto klasičnega glamurja

V zadnjih sezonah se na rdečih preprogah vse pogosteje pojavljajo kreacije, ki niso namenjene zgolj poudarjanju telesa, temveč ustvarjanju celotne vizualne forme. Veliki rokavi, nenavadne konstrukcije, dramatične silhuete in tridimenzionalni elementi so način, kako lahko zvezdnica na rdeči preprogi ustvari trenutek, ki si ga bodo fotografi in občinstvo zapomnili. Eminina kreacija sodi prav v ta trend. Namesto da bi bila zanimiva zaradi bleščic, globokega izreza ali gole kože, pozornost pritegne s strukturo, proporci in obliko. In prav zato deluje nekoliko drugače od številnih klasičnih festivalskih toalet.

Elegantna, a nikakor ne neopazna

Čeprav je bila kreacija zelo dramatična, je njena barvna paleta ostala umirjena. Nežna biserna oziroma bela barva in satenast sijaj sta preprečila, da bi celoten videz deloval preveč težko. Emina je s tem pokazala, da za opazen videz ni nujno potrebna močna barva ali množica bleščic. Včasih je dovolj že zanimiva silhueta. Prav v tem je tudi največji adut njenega letošnjega festivalskega videza. Emina ni izbrala obleke, ki bi ostala neopažena, temveč kreacijo, ki je bila ustvarjena za trenutek na rdeči preprogi in je s svojo drznostjo pritegnila vse poglede.