Mala črna obleka, ki jo želimo imeti vse

Kosilo oskarjevih nominirancev je eden najprestižnejših dogodkov v sezoni podelitve nagrad, saj se na enem mestu zberejo največja imena filmske industrije. Gre za priložnost, kjer se moda in film srečata v bolj sproščenem, a še vedno izjemno prestižnem okolju. Prav tam je Emma Stone izstopala s svojo izbiro obleke, ki je združevala brezčasno silhueto in sodobne detajle ter potrjevala njen status modne ikone.

Stoneova je nosila črno mini obleko z dolgimi rokavi in globokim izrezom iz couture kolekcije oblikovalke Julie de Libran za pomlad 2026, poroča Tportal. Posebnost obleke je bil ženstven detajl v obliki rože na dekolteju, ki je klasičnemu kroju dodal mehko in romantično noto.

Sam kroj obleke je spominjal na moški suknjič, kar je celotni silhueti dodalo pridih sofisticiranosti. Obleko je dopolnila s prosojnimi črnimi najlonkami in elegantnimi sandali s paščki znamke Aquazzura, še dodaja Tportal. Nakit je zavestno izpustila, s čimer je omogočila, da so v ospredje stopile čiste linije in izbrani detajli obleke.