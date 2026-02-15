Zadovoljna.si
Emma Stone
Moda

Mala črna obleka, ki jo želimo imeti vse

N. Č.
15. 02. 2026 04.00
0

Na tradicionalnem kosilu nominirancev za oskarje v Los Angelesu je Emma Stone znova dokazala, da je prava mojstrica klasične elegance. V času, ko rdeče preproge pogosto preplavijo dramatične silhuete in bleščeči dodatki, je igralka izbrala preprostost in malo črno obleko.

Kosilo oskarjevih nominirancev je eden najprestižnejših dogodkov v sezoni podelitve nagrad, saj se na enem mestu zberejo največja imena filmske industrije. Gre za priložnost, kjer se moda in film srečata v bolj sproščenem, a še vedno izjemno prestižnem okolju. Prav tam je Emma Stone izstopala s svojo izbiro obleke, ki je združevala brezčasno silhueto in sodobne detajle ter potrjevala njen status modne ikone.

Emma Stone
Emma Stone FOTO: Profimedia

Obleka in celoten videz Emme Stone

Stoneova je nosila črno mini obleko z dolgimi rokavi in globokim izrezom iz couture kolekcije oblikovalke Julie de Libran za pomlad 2026, poroča Tportal. Posebnost obleke je bil ženstven detajl v obliki rože na dekolteju, ki je klasičnemu kroju dodal mehko in romantično noto.

Sam kroj obleke je spominjal na moški suknjič, kar je celotni silhueti dodalo pridih sofisticiranosti. Obleko je dopolnila s prosojnimi črnimi najlonkami in elegantnimi sandali s paščki znamke Aquazzura, še dodaja Tportal. Nakit je zavestno izpustila, s čimer je omogočila, da so v ospredje stopile čiste linije in izbrani detajli obleke.

Frizura in ličenje

Navdušila je tudi z rahlo valovitim bakrenim pažom, ličila pa so bila naravna in sveža, z nežno poudarjenimi očmi in rožnatimi ustnicami. Za njen slog že vrsto let skrbi stilistka Petra Flannery, s katero skupaj gradita podobo sodobnega minimalizma, piše Tportal.

Nominacija in film, v katerem nastopa

Emma Stone je sicer nominirana za oskarja za glavno vlogo v filmu Bugonia, ki ga je režiral Yorgos Lanthimos. Film prinaša nenavadno in čustveno zgodbo, v kateri igralka znova pokaže svojo sposobnost prehajanja med krhkostjo in notranjo močjo.

Emma Stone
Emma StoneFOTO: Profimedia

Podelitev oskarjev bo sicer letos potekala 15. marca 2026, ko bo znano, ali bo Stoneova svoji zbirki dodala še en zlati kipec.

Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Moda

