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Espadrile
Moda

Espadrile, ki bodo hit letošnjega poletja

N. Č.
04. 06. 2026 04.00
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Espadrile so znova med najbolj priljubljenimi poletnimi čevlji, ki jih modne poznavalke obožujejo zaradi udobja in brezčasnega videza. Letos so še posebej v trendu modeli z naravnimi materiali in elegantnimi detajli, ki jih lahko nosimo praktično povsod.

Espadrile so že desetletja sinonim za poletni slog. Njihova lahkotnost, zračnost in naravni materiali jih postavljajo v sam vrh obutve, ki jo izberemo, ko temperature narastejo. Letos se vračajo v še bolj izpopolnjenih različicah, od minimalističnih ravnih modelov do elegantnih platform, ki jih modne hiše predstavljajo kot obvezni del poletne garderobe.

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Ker jih lahko nosimo tako na plaži kot v mestu, so espadrile eden najbolj vsestranskih kosov obutve. Številne modne znamke ponujajo raznovrstne različice, ki jih modne navdušenke po svetu že razgrabljajo pred sezonskimi znižanji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj obožujemo espadrile?

Espadrile združujejo udobje in slog na način, ki ga premore le malo poletne obutve. Njihov podplat iz jute omogoča naravno zračnost, zaradi katere stopala ostanejo sveža tudi v najbolj vročih dneh. Poleg tega so izjemno lahke, kar pomeni, da so idealne za dolge sprehode, potovanja ali vsakodnevne opravke. Prav ta kombinacija udobja in praktičnosti je razlog, da se espadrile vsako leto vrnejo na modne piste in ulice.

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Drugi razlog, zakaj so espadrile tako priljubljene, je njihova estetska vsestranskost. Z lahkoto se prilagodijo različnim slogom – od romantičnih oblek do sproščenih kavbojk. Modne poznavalke poudarjajo, da espadrile ustvarijo tisti brezskrben, mediteranski videz, ki ga povezujemo s poletjem, dopustom in lahkotnostjo. Zato ni presenetljivo, da se vračajo kot eden ključnih trendov poletja 2026.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako kombinirati espadrile letošnje poletje?

Espadrile so izjemno hvaležen kos obutve, saj jih lahko kombiniramo z različnimi oblačili in slogi. Odlično se podajo k lahkim poletnim oblekam, lanenim kompletom in širokim hlačam, ki ustvarijo sproščen, a urejen videz. Ravni modeli so idealni za vsakdan, medtem ko platforme ali espadrile z vezalkami okoli gležnja dodajo pridih elegance in so popolne za večerne izhode.

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Letošnje poletje jih modne navdušenke nosijo tudi z jeans krili, kratkimi hlačami in oversized srajcami, kar ustvari trendovski, a udoben videz. Ker so espadrile na voljo v številnih barvah in materialih, lahko z njimi preprosto nadgradimo tako minimalistične kot bolj živahne outfite.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Moda

Čevlji, ki so postali najbolj vroč trend letošnjega poletja

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