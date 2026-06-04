Espadrile, ki bodo hit letošnjega poletja

Espadrile so že desetletja sinonim za poletni slog. Njihova lahkotnost, zračnost in naravni materiali jih postavljajo v sam vrh obutve, ki jo izberemo, ko temperature narastejo. Letos se vračajo v še bolj izpopolnjenih različicah, od minimalističnih ravnih modelov do elegantnih platform, ki jih modne hiše predstavljajo kot obvezni del poletne garderobe.

Preberi še Čevlji, ki so postali najbolj vroč trend letošnjega poletja

Ker jih lahko nosimo tako na plaži kot v mestu, so espadrile eden najbolj vsestranskih kosov obutve. Številne modne znamke ponujajo raznovrstne različice, ki jih modne navdušenke po svetu že razgrabljajo pred sezonskimi znižanji.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zakaj obožujemo espadrile?

Espadrile združujejo udobje in slog na način, ki ga premore le malo poletne obutve. Njihov podplat iz jute omogoča naravno zračnost, zaradi katere stopala ostanejo sveža tudi v najbolj vročih dneh. Poleg tega so izjemno lahke, kar pomeni, da so idealne za dolge sprehode, potovanja ali vsakodnevne opravke. Prav ta kombinacija udobja in praktičnosti je razlog, da se espadrile vsako leto vrnejo na modne piste in ulice.

Preberi še Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju

Drugi razlog, zakaj so espadrile tako priljubljene, je njihova estetska vsestranskost. Z lahkoto se prilagodijo različnim slogom – od romantičnih oblek do sproščenih kavbojk. Modne poznavalke poudarjajo, da espadrile ustvarijo tisti brezskrben, mediteranski videz, ki ga povezujemo s poletjem, dopustom in lahkotnostjo. Zato ni presenetljivo, da se vračajo kot eden ključnih trendov poletja 2026.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako kombinirati espadrile letošnje poletje?

Espadrile so izjemno hvaležen kos obutve, saj jih lahko kombiniramo z različnimi oblačili in slogi. Odlično se podajo k lahkim poletnim oblekam, lanenim kompletom in širokim hlačam, ki ustvarijo sproščen, a urejen videz. Ravni modeli so idealni za vsakdan, medtem ko platforme ali espadrile z vezalkami okoli gležnja dodajo pridih elegance in so popolne za večerne izhode.

Preberi še Sandali, ki bodo hit letošnjega poletja

Letošnje poletje jih modne navdušenke nosijo tudi z jeans krili, kratkimi hlačami in oversized srajcami, kar ustvari trendovski, a udoben videz. Ker so espadrile na voljo v številnih barvah in materialih, lahko z njimi preprosto nadgradimo tako minimalistične kot bolj živahne outfite.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči