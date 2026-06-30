To so najlepše ženske espadrile za letošnje leto

Espadrile so popolna poletna obutev, ki združuje udobje, zračnost in brezčasno eleganco. Poleti 2026 se vračajo v še bolj trendovski podobi, od klasičnih ravnih modelov do espadril s polno peto, ki podaljšajo silhueto in dodajo pridih mediteranskega šika.
Klasične espadrile: udobje, ki nikoli ne gre iz mode
Klasične espadrile ostajajo temelj poletne garderobe. Izdelane so iz naravnih materialov, kot sta bombaž in juta, zato so izjemno zračne in prijetne za nošenje tudi v največji vročini. Poleti 2026 prevladujejo pastelni odtenki, bež, bela ter denim videz, ki se odlično kombinira z lahkotnimi oblekami, kratkimi hlačami ali lanenimi kompleti.
Espadrile s polno peto: poletna eleganca z udobjem
Espadrile s polno peto so eden največjih trendov poletja 2026. Z značilno jutino platformo in stabilno peto ustvarijo ženstven, podaljšan videz nog, hkrati pa ostajajo udobne in primerne za celodnevno nošenje.
Najlepše se podajo k poletnim oblekam, maksi krilom in kombinezonom, zato so odlična izbira za večerne izhode, poletne zabave ali romantične sprehode. Modni oblikovalci letos stavijo na trakove, ki se ovijejo okoli gležnja, ter na nevtralne barve, ki se ujemajo z vsako garderobo.
Barve in materiali, ki zaznamujejo poletje 2026
Letos prevladujejo naravni materiali, ki dihajo – bombaž, lan in mehka juta. Barvna paleta je nežna, a hkrati živahna: pastelno rožnata, žajbljeva, peščena, terakota in klasična bela. Za bolj drzne modne navdušenke so na voljo tudi espadrile z bleščicami, vezeninami ali potiski, ki dodajo igrivost vsakemu videzu.
Kako nositi espadrile letošnje poletje?
Espadrile se odlično ujemajo z lahkotnimi poletnimi oblačili. Klasične ravne espadrile so idealne za sproščene dnevne kombinacije, medtem ko espadrile s polno peto dvignejo celoten videz in ga naredijo bolj elegantnega. Za popoln poletni videz jih kombiniraj z lanenimi hlačami, maksi oblekami, kratkimi topi ali lahkotnimi krili. Dodaj še pleteno torbico in minimalističen nakit – in popoln poletni videz je tu.
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