To so najlepše ženske espadrile za letošnje leto

Espadrile so popolna poletna obutev, ki združuje udobje, zračnost in brezčasno eleganco. Poleti 2026 se vračajo v še bolj trendovski podobi, od klasičnih ravnih modelov do espadril s polno peto , ki podaljšajo silhueto in dodajo pridih mediteranskega šika.

Klasične espadrile ostajajo temelj poletne garderobe. Izdelane so iz naravnih materialov, kot sta bombaž in juta, zato so izjemno zračne in prijetne za nošenje tudi v največji vročini. Poleti 2026 prevladujejo pastelni odtenki, bež, bela ter denim videz, ki se odlično kombinira z lahkotnimi oblekami, kratkimi hlačami ali lanenimi kompleti.

Espadrile so idealne za vsakodnevne opravke, sprehode ob morju ali sproščene poletne večere, saj se prilagodijo tako športnemu kot bolj elegantnemu slogu.

Espadrile s polno peto so eden največjih trendov poletja 2026. Z značilno jutino platformo in stabilno peto ustvarijo ženstven, podaljšan videz nog, hkrati pa ostajajo udobne in primerne za celodnevno nošenje.

Najlepše se podajo k poletnim oblekam, maksi krilom in kombinezonom, zato so odlična izbira za večerne izhode, poletne zabave ali romantične sprehode. Modni oblikovalci letos stavijo na trakove, ki se ovijejo okoli gležnja, ter na nevtralne barve, ki se ujemajo z vsako garderobo.