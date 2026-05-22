Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka

Rožnata obleka, ki združuje eleganco in sodobni trend
Gre za rožnato obleko tipa plašč iz kolekcije Willy Chavarria, ki jo je Longoria nosila kot obleko, ne kot vrhnje oblačilo. Posebnost videza je bil kroj, ki je razkrival ramena in dodal celotnemu videzu sproščen, a hkrati zelo glamurozen pridih.
Obleka je imela strukturiran, a mehak kroj, poudarjen pas z zlatim pasom, rahlo sproščen videz ter pastelno rožnato barvo, ki je ena ključnih trendov sezone.
Stilistka Maeve Reilly je videz zasnovala tako, da je združeval pariški minimalizem in hollywoodski glamur, kar je na rdeči preprogi vedno zmagovalna kombinacija.
"Off-shoulder" detajl, ki je ukradel pozornost
Največ pozornosti je pritegnil prav spuščeni kroj na ramenih, ki je obleki dodal mehkobo in ženstvenost. Ta detajl je eden izmed ključnih trendov letošnjih rdečih preprog, saj združuje eleganco in subtilno drznost.
Modni kritiki poudarjajo, da Longoria pogosto izbira kose, ki niso pretirano zapleteni, a zaradi kroja in barv delujejo izjemno prestižno.
Eva Longoria kot ena najbolje oblečenih zvezdnic Cannesa
Longoria je v Cannesu letos pokazala več različnih modnih kombinacij, med katerimi je bila prav rožnata obleka ena najbolj opaznih. V nekaj urah je zamenjala več stajlingov in s tem potrdila svoj status modne ikone festivala.
Na rdeči preprogi je večkrat dokazala, da zna izbrati barve, ki poudarijo njen ten, nositi drzne, a elegantne kroje ter vedno ohraniti sofisticiran videz.
Zakaj je ta videz postal viralen?
Razlogi za viralnost so jasni. Pastelno rožnata barva, ki sledi trendom luksuzne estetike, off-shoulder kroj, ki poudari ženstvenost, brezhiben styling brez pretirane ekstravagance in močna prepoznavnost same Eve Longorie, ki je tudi tokrat dokazala, da je njen modni slog kombinacija preprostosti, elegance in trendovske dovršenosti.
Rožnata obleka, ki jo je nosila v Cannesu, je idealen primer "tihega luksuza", zaradi katerega jo modni svet znova in znova uvršča med najbolje oblečene zvezdnice festivala.
Oglejte si še nekaj njenih stajlingov iz Cannesa.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
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