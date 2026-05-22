Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka

Gre za rožnato obleko tipa plašč iz kolekcije Willy Chavarria, ki jo je Longoria nosila kot obleko, ne kot vrhnje oblačilo. Posebnost videza je bil kroj, ki je razkrival ramena in dodal celotnemu videzu sproščen, a hkrati zelo glamurozen pridih.

Obleka je imela strukturiran, a mehak kroj, poudarjen pas z zlatim pasom, rahlo sproščen videz ter pastelno rožnato barvo, ki je ena ključnih trendov sezone.

Stilistka Maeve Reilly je videz zasnovala tako, da je združeval pariški minimalizem in hollywoodski glamur, kar je na rdeči preprogi vedno zmagovalna kombinacija.