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Moda
Moda

Sandali, ki bodo hit letošnjega poletja

N. Č.
26. 05. 2026 04.00
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Floss sandali so se v zadnjih sezonah tiho vzpenjali, to poletje pa postajajo eden ključnih modnih kosov. Njihova prefinjena, minimalistična zasnova in učinek optičnega podaljšanja nog jih postavljata v sam vrh trendov, ki bodo zaznamovali vroče mesece.

Floss sandali, prepoznavni po tankih, skoraj nevidnih paščkih, so popoln primer obutve, ki združuje eleganco in udobje. Njihova subtilna konstrukcija ustvarja vtis lahkotnosti, hkrati pa poskrbi za izjemno ženstven videz. Modne hiše in ulični trendi jih postavljajo ob bok najbolj priljubljenim sandalnim modelom, saj se odlično podajo tako k sproščenim kot bolj sofisticiranim stajlingom.

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Zaradi svoje preprostosti so izjemno vsestranski. Lahko jih nosimo na plaži, v mestu ali ob večernih priložnostih, kjer z lahkoto nadomestijo klasične salonarje. Njihova največja prednost je, da se neopazno zlijejo z nogo in tako ustvarijo učinek podaljšane silhuete, kar je eden ključnih razlogov, da so postali modni favorit sezone.

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Zakaj obožujemo floss sandale?

Floss sandali so priljubljeni predvsem zato, ker združujejo minimalizem in estetiko. Tanki paščki ustvarijo občutek golih stopal, kar daje videzu lahkotnost in prefinjenost. Prav ta subtilnost je razlog, da jih modne poznavalke opisujejo kot obutev, ki dvigne vsak stajling, ne da bi bila vsiljiva ali pretirano opazna. Njihova konstrukcija omogoča, da se stopalo vizualno podaljša, kar je še posebej zaželen učinek pri poletnih oblačilih.

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Drugi razlog za njihovo priljubljenost je njihova izjemna prilagodljivost. Floss sandali se podajo k skoraj vsem modnim kosom – od lahkotnih poletnih oblek do širokih hlač in kratkih topov. Modne znamke jih ponujajo v številnih različicah, od klasičnih nevtralnih tonov do živahnih barv in metalik odtenkov, kar omogoča, da si vsakdo najde par, ki dopolni njegov osebni slog. Poletni trendi 2026 poudarjajo prav to: preprostost, ki deluje luksuzno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako nositi floss sandale to poletje?

To poletje bodo floss sandali najbolje zaživeli v kombinaciji z lahkotnimi materiali in čistimi linijami. Odlično se podajo k slip oblekam, lanenim kompletom in midi krilom, saj njihova minimalistična zasnova omogoča, da pridejo do izraza tako oblačila kot sama obutev. Pri dnevnih kombinacijah jih lahko nosite z ohlapnimi hlačami ali kratkimi hlačami z visokim pasom, kar ustvarja sproščen, a urejen videz.

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Za večerne priložnosti pa so floss sandali idealna izbira, saj z lahkoto nadomestijo visoke pete. V kombinaciji z elegantnimi oblekami ali strukturiranimi kosi ustvarijo sodoben, prefinjen videz, ki ostaja udoben tudi v vročih poletnih nočeh. Modni strokovnjaki poudarjajo, da je ključ v ravnotežju: ker so sandali izjemno nežni, lahko oblačila prevzamejo nekoliko večjo vlogo, ne da bi celoten videz deloval preobremenjen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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