Najlepši gležnjarji, ki jih bomo nosile v prihajajočih mesecih

Nekateri modni kosi se iz sezone v sezono vračajo z razlogom. Mednje zagotovo sodijo gležnjarji, ki tudi letos ostajajo ena najbolj priljubljenih izbir za jesenske dni. So praktični, elegantni in dovolj vsestranski, da jih lahko nosimo tako v službo kot ob koncu tedna.

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Zakaj jih tako obožujemo?

Gležnjarji so eden redkih modelov obutve, ki združujejo udobje in eleganco. Zaradi svoje dolžine so idealni za prehodno obdobje, ko je za sandale že premrzlo, za visoke škornje pa še nekoliko prezgodaj.

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Poleg tega jih lahko kombiniramo s skoraj vsakim kosom garderobe. Odlično se podajo h kavbojkam, oblekam, krilom in celo elegantnim hlačam. Prav zaradi njihove vsestranskosti jih modne navdušenke vsako jesen znova postavijo v ospredje.

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Kateri modeli bodo najbolj priljubljeni?

Gležnjarji s peto v slogu sedemdesetih

Retro vplivi ostajajo močni tudi letos. Med najbolj priljubljenimi bodo modeli z nekoliko širšo peto, zaobljeno konico in bogatimi jesenskimi odtenki, kot so bordo, čokoladno rjava in temno zelena.

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Črni usnjeni gležnjarji

Gre za klasiko, ki nikoli ne izgine iz mode. Letos bodo še posebej priljubljeni minimalistični modeli brez odvečnih detajlov, ki jih lahko nosimo praktično povsod.

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Motoristični gležnjarji

Malo bolj robustni modeli z zaponkami in debelejšim podplatom dodajajo stajlingu moderen videz. Odlično se podajo k pleteninam, usnjenim jaknam in ženstvenim oblekam.

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Semiš gležnjarji

Semiš se to jesen vrača v velikem slogu, z njim pa tudi gležnjarji iz tega materiala. Posebej priljubljeni bodo v toplih rjavih odtenkih, ki se odlično ujemajo z jesensko garderobo.

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Kako jih kombinirati?

S kavbojkami

To je kombinacija, s katero ne morete zgrešiti. Ravno krojene ali nekoliko širše kavbojke se odlično podajo h klasičnim usnjenim gležnjarjem. Takšna kombinacija deluje sproščeno, a hkrati urejeno.

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S pleteno obleko

Pletene obleke so eden največjih jesenskih trendov, gležnjarji pa so njihova popolna spremljava. Dodajte še dolg plašč in dobili boste eleganten videz za vsak dan.

Z midi krilom

Gležnjarji in midi krila ustvarijo ženstveno kombinacijo, ki deluje brezčasno. Posebej lepo se obnesejo modeli s peto, ki optično podaljšajo noge.

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Z elegantnimi hlačami

Za službo ali bolj formalne priložnosti izberite elegantne hlače širšega kroja in minimalistične gležnjarje. Takšna kombinacija deluje prefinjeno in sodobno.

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Modna naložba, ki se vedno obrestuje

Če obstaja kos obutve, v katerega se jeseni splača investirati, so to gležnjarji. So brezčasni, praktični in dovolj vsestranski, da jih boste nosili več sezon zapored. Letos bodo še posebej priljubljeni modeli v zemeljskih odtenkih, iz kakovostnega usnja ali semiša, ki se lepo podajo k skoraj vsem jesenskim trendom.

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