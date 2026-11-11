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Moda

Gležnjarji, ki so največji hit letošnje zimske sezone

N. Č.
11. 11. 2026 04.00
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Gležnjarji tudi to zimo ostajajo nepogrešljiv del garderobe. Modne smernice za zimo 2026 prinašajo mešanico elegance, udobja in praktičnosti, v ospredju pa so semiš modeli, burgundi odtenki in brezčasni usnjeni gležnjarji. Preverite, kateri bodo največji modni hit in kako jih nositi.

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Le malo modnih kosov je tako vsestranskih kot gležnjarji. Odlično se podajo h kavbojkam, pletenim oblekam, krilom in elegantnim hlačam, zaradi česar jih številne ženske nosijo vse od jeseni pa do pomladi. Prav zato niso le modna izbira, temveč tudi ena najbolj praktičnih naložb v garderobo. Zima 2026 prinaša številne zanimive različice tega priljubljenega obuvala, od klasičnih modelov do drznejših trendov, ki jih že videvamo na ulicah modnih prestolnic in družbenih omrežjih.

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Semiš gležnjarji so največji hit sezone

Če bi morali izbrati en sam model, ki je letos osvojil modne navdušenke, bi bili to semiš gležnjarji. Posebej priljubljeni so v toplih odtenkih rjave, konjaka, čokolade in karamele.

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Njihova prednost je, da delujejo mehkeje in bolj prefinjeno kot klasično usnje, hkrati pa se odlično podajo k pleteninam, volnenim plaščem in kavbojkam.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako jih nositi?

s širokimi kavbojkami,

z midi pletenimi oblekami,

z usnjenimi krili,

z dolgimi volnenimi plašči.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gležnjarji z debelim podplatom ostajajo priljubljeni

Trend robustne obutve se nadaljuje tudi letos. Modni strokovnjaki še vedno prisegajo na gležnjarje z izrazitim podplatom, saj združujejo udobje in moderen videz.

Takšni modeli so idealni za deževne in hladne dni, obenem pa ustvarijo zanimiv kontrast ženstvenim kosom.

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Najlepše jih boste kombinirali z:

plisiranimi krili,

pletenimi oblekami,

oprijetimi hlačami,

oversized suknjiči.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Koničasta oblika se vrača

Po sezonah zaobljenih modelov se v ospredje vračajo gležnjarji s koničasto konico. Delujejo elegantno in nogo optično podaljšajo, zato jih obožujejo tako modne vplivnice kot stilisti.

Še posebej priljubljeni so modeli z nizko ali srednje visoko peto, ki so primerni tudi za vsakodnevno nošenje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Burgundi odtenki so nova črna

Bordo rdeča barva ostaja eden največjih modnih trendov zime 2026. Ni presenetljivo, da se je preselila tudi na obutev.

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Gležnjarji v vinsko rdečih tonih so odlična izbira za vse, ki želijo klasičen model z malce več karakterja. Lepo se podajo k črni, sivi, bež in temno modri garderobi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eleganten model s kitten peto

Za ženske, ki želijo nekaj bolj sofisticiranega, so tukaj gležnjarji s tako imenovano kitten peto. Gre za nizko in udobno peto, ki doda nekaj višine, ne da bi pri tem žrtvovali udobje.

Takšni modeli so odlična izbira za službo, večerjo ali praznična druženja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kateri gležnjarji optično podaljšajo noge?

Če želite ustvariti lepšo silhueto, stilisti priporočajo:

koničaste modele,

gležnjarje v barvi kože ali hlač,

modele z V-izrezom ob gležnju,

gležnjarje s peto.

Izogibajte pa se zelo kontrastnim modelom, ki nogo optično prerežejo in jo lahko navidezno skrajšajo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V katere gležnjarje se letos najbolj splača investirati?

Če iščete par, ki ga boste nosili več sezon, izberite:

semiš gležnjarje v čokoladno rjavi barvi,

črne usnjene gležnjarje s koničasto konico,

burgundi model z nizko peto.

To so modeli, ki združujejo modne smernice zime 2026 in dovolj brezčasen dizajn, da jih boste brez težav nosile tudi prihodnjo sezono.

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