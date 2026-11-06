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Moda

Hlače za nizke ženske: modeli, ki optično podaljšajo noge

N. Č.
06. 11. 2026 04.00
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Pravi kroj hlač lahko naredi večjo razliko, kot si mislite. Stilisti razkrivajo, kateri modeli optično podaljšajo noge, poudarijo pas in pristajajo skoraj vsaki postavi.

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Ste se kdaj vprašali, zakaj nekatere ženske delujejo višje, čeprav v resnici niso? Razlog pogosto ni v visokih petah ali idealni postavi, temveč v pravilno izbranih oblačilih. Med največjimi modnimi triki za ustvarjanje vitkejše silhuete so hlače z visokim pasom, ki jih stilisti že leta uvrščajo med najbolj laskave kose ženske garderobe.

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Ne glede na to, ali ste visoke ali nizke postave, lahko pravi kroj hlač naredi veliko razliko. Dobre hlače namreč optično podaljšajo noge, poudarijo pas in ustvarijo bolj uravnotežena razmerja telesa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj hlače z visokim pasom optično podaljšajo noge?

Pri ustvarjanju iluzije daljših nog gre predvsem za proporce. Hlače z visokim pasom premaknejo pasno linijo višje, zato so noge videti daljše, trup pa nekoliko krajši.

Prav zaradi tega jih tako pogosto nosijo modne ikone, kot so Victoria Beckham, Jennifer Lopez, Kate Middleton in Amal Clooney. Skupna točka njihovih stajlingov je poudarjen pas, ki ustvari elegantno in podaljšano silhueto.

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Tudi modni stilisti se strinjajo, da gre za enega najpreprostejših načinov, kako brez posebnega truda doseči bolj vitko postavo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Katere hlače najbolj podaljšajo noge?

Palazzo hlače

Palazzo hlače veljajo za enega najbolj laskavih modelov zadnjih let. Njihove široke hlačnice ustvarijo dolgo navpično linijo, zaradi katere je postava videti višja.

Posebej lepo delujejo v kombinaciji s čevlji s peto, saj skoraj prekrijejo obutev in ustvarijo vtis neskončno dolgih nog.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ravno krojene hlače

Klasične ravne hlače so odlična izbira za ženske, ki si želijo elegantnega videza za službo ali posebne priložnosti.

Če segajo skoraj do tal in imajo visok pas, ustvarijo zelo podoben učinek kot palazzo modeli, obenem pa so bolj vsestranske.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kavbojke z visokim pasom

Čeprav se hlače z nizkim pasom občasno vračajo v modo, stilisti opozarjajo, da večini žensk veliko bolje pristajajo modeli z visokim pasom.

Še posebej dobra izbira so temne kavbojke brez močnih spranih delov, saj ustvarijo neprekinjeno linijo od bokov do gležnjev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hlače z navpičnimi črtami

Gre za enega najstarejših modnih trikov. Navpične črte usmerjajo pogled navzgor in navzdol, zaradi česar je postava videti višja in ožja.

To še posebej velja za poslovne hlače v temnejših odtenkih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Katere hlače pristajajo nizki postavi?

Ženske nižje postave pogosto iščejo načine, kako ustvariti vtis nekaj dodatnih centimetrov. Pri izbiri hlač je dobro upoštevati nekaj preprostih pravil.

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Najbolje delujejo:

visok pas,

ravne ali rahlo širše hlačnice,

enobarvni modeli,

hlače do tal,

navpični vzorci.

Nasprotno pa lahko prekratke hlače, zelo nizek pas in izraziti kontrasti med zgornjim ter spodnjim delom telesa postavo optično skrajšajo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ali hlače z visokim pasom pristajajo vsem postavam?

Eden največjih razlogov za priljubljenost tega kroja je njegova prilagodljivost različnim postavam.

Če imate postavo hruške

Odlična izbira so širše hlačnice, ki uravnotežijo širši spodnji del telesa.

Če imate postavo peščene ure

Izberite model, ki poudari pas, saj boste tako še dodatno izpostavili naravna razmerja telesa.

Če imate postavo jabolka

Najlepše delujejo ravno krojene hlače v temnejših odtenkih, ki ustvarijo elegantno linijo.

Če ste zelo drobne postave

Izogibajte se prevelikim in preširokim modelom. Veliko lepše bodo delovale ravne ali rahlo razširjene hlače.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Katere barve ustvarijo najbolj vitko silhueto?

Poleg kroja je pomembna tudi barva.

Najboljši učinek ustvarijo:

črna,

temno modra,

antracitno siva,

temno bordo,

čokoladno rjava.

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Temni odtenki ustvarijo bolj enotno silhueto in pomagajo optično podaljšati noge.

To pa ne pomeni, da se morate izogibati svetlim tonom. Krem in bež hlače lahko delujejo prav tako elegantno, če jih kombinirate s čevlji v podobnem odtenku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čevlji, ki dodatno podaljšajo noge

Prave hlače so le polovica zgodbe.

Če želite še bolj poudariti učinek, posezite po:

salonarjih s konico,

škornjih s konico,

gležnjarjih s peto,

čevljih v podobnem odtenku kot hlače.

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Kadar med hlačami in čevlji ni izrazitega barvnega preloma, noge delujejo občutno daljše.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Te modne napake lahko pokvarijo celoten učinek

Stilisti opozarjajo na nekaj pogostih napak:

prenizek pas,

prekratke hlačnice,

široki pasovi v kontrastni barvi,

masivni čevlji,

močne horizontalne črte.

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Vsi ti elementi lahko porušijo proporce telesa in dosežejo ravno nasproten učinek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Modna investicija, ki se vedno izplača

Trendi prihajajo in odhajajo, hlače z visokim pasom pa ostajajo eden redkih kosov, ki jih modne strokovnjakinje priporočajo skoraj vsaki ženski. So elegantne, vsestranske in ustvarijo učinek, ki si ga želi večina: daljše noge, poudarjen pas in bolj skladno postavo.

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Če letos kupujete le en nov par hlač, naj bo to model z visokim pasom. Vaša silhueta vam bo hvaležna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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