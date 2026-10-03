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Moda

Ženske po 40. letu jih množično kupujejo: hlače, ki pristajajo skoraj vsaki postavi

N. Č.
03. 10. 2026 04.00
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Če obstaja en modni kos, ki je to jesen osvojil ženske vseh generacij, so to hlače s širokimi hlačnicami in visokim pasom. Ne le, da delujejo elegantno in prefinjeno, ampak imajo še eno veliko prednost: laskajo skoraj vsaki postavi.

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Vsako sezono se pojavi kos, ki ga videvamo povsod. Letos so to brez dvoma hlače s širokimi hlačnicami. Modne navdušenke jih nosijo v pisarno, na kavo s prijateljicami, za večerne opravke in celo ob posebnih priložnostih.

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Njihova priljubljenost ni presenetljiva. Združujejo namreč tisto, kar si želi večina žensk: udobje, eleganco in vsestranskost. Poleg tega jih je mogoče kombinirati na nešteto načinov.

Zakaj jih obožujejo predvsem ženske po 40. letu?

Po 40. letu številne ženske pri nakupovanju vse bolj cenijo kose, ki so hkrati modni in praktični. Prav zato so široke hlače postale tako priljubljene.

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Visok pas optično poudari pas in podaljša silhueto, medtem ko ravno padajoče hlačnice ustvarijo uravnotežen videz. Rezultat je eleganten stajling, v katerem se številne ženske počutijo samozavestno in urejeno.

Gre za kroj, ki ne poudarja predelov, ki jih morda želimo skriti, obenem pa deluje precej bolj sofisticirano kot klasične pajkice ali ozke kavbojke.

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Najlepše so v teh jesenskih odtenkih

Čeprav so črne različice vedno varna izbira, letos izstopajo predvsem temno rjavi, čokoladni, karamelni in olivno zeleni odtenki. To so barve, ki se odlično podajo k jesenski garderobi in ustvarijo občutek topline ter prefinjenosti.

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Še posebej priljubljene so kombinacije z mehkim pletenim puloverjem, semiš jakno ali elegantnim suknjičem.

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Kako jih nositi?

Za vsakdan jih kombinirajte z belimi supergami in pletenim puloverjem.

Če želite nekoliko bolj eleganten videz, dodajte gležnjarje s peto in strukturiran suknjič.

Za večerni videz pa bodo odlična izbira salonarji, svilena bluza in nekaj izbranega nakita.

Prav v tej vsestranskosti se skriva razlog, zakaj jih modne navdušenke tako rade nosijo. En sam kos lahko ustvari povsem različne modne zgodbe.

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Trend, ki bo ostal tudi po tej jeseni

Nekateri trendi pridejo in hitro izginejo. Široke hlače pa sodijo med redke modne kose, ki ostajajo aktualni sezono za sezono. Zaradi elegantnega kroja in brezčasnega videza jih številne ženske vidijo kot naložbo, ki se obrestuje.

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Če letos načrtujete nakup le enega novega jesenskega kosa, so prav te hlače med najboljšimi kandidati. Udobne, elegantne in preproste za kombiniranje so namreč eden tistih redkih trendov, ki hkrati navdušujejo stilistke in povsem običajne ženske.

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Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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