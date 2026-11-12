To so hlače, ki vizualno skrijejo trebuh in poudarijo pas

Hlače, ki skrijejo trebuh in poudarijo pas, so med najbolj iskanimi modnimi kosi pri ženskah, ki želijo ustvariti vitkejšo postavo. Stilisti poudarjajo, da lahko pravi kroj naredi več kot stroge diete ali številka na etiketi. Ključ do uspeha so predvsem hlače z visokim pasom, ki zgladijo predel trebuha, poudarijo silhueto in poskrbijo za elegantnejši videz.

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Zakaj so hlače z visokim pasom tako priljubljene?

Modni strokovnjaki se strinjajo, da je višina pasu eden najpomembnejših elementov pri izbiri hlač. Medtem ko lahko nizek pas poudari predel trebuha, visok pas ustvari bolj uravnoteženo silhueto in poskrbi za videz daljših nog.

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Prav zato so hlače z visokim pasom odlična izbira za ženske, ki želijo: optično skriti trebušček, poudariti pas, podaljšati noge, ustvariti bolj ženstveno silhueto, videti urejeno brez posebnega truda.

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Zakaj so hlače z visokim pasom tako priljubljene tudi po 40. letu?

Hlače z visokim pasom so priljubljene med ženskami vseh starosti, posebej pogosto pa po njih posegajo ženske po 40. letu. Razlog je preprost: združujejo udobje, eleganco in laskav videz. Poleg tega jih je mogoče kombinirati tako s pleteninami, srajcami kot tudi blazerji, zaradi česar ostajajo eden najbolj vsestranskih kosov v garderobi. Ne glede na modne trende se zato vsako sezono znova znajdejo med najbolj priljubljenimi modeli hlač.

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Najbolj laskavi modeli hlač ta hip

Če iščete model, s katerim skoraj ne morete zgrešiti, stilisti priporočajo naslednje kroje: Wide-leg hlače , ki optično podaljšajo noge in uravnotežijo postavo. Palazzo hlače , ki združujejo eleganco in udobje. Straight-leg hlače , ki veljajo za enega najbolj univerzalnih krojev. Cigarette hlače , ki so odlična izbira za poslovne in bolj elegantne videze. Tailored hlače , ki s premišljeno krojenim pasom ustvarijo urejeno silhueto. Gre za modele, ki jih modni strokovnjaki že več sezon uvrščajo med najbolj laskave za različne tipe postav.

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Izberite ravno pravi kroj

Pri skrivanju trebuha ni pomembna le višina pasu, ampak tudi kroj hlač.

Hlače ravnega kroja

Gre za enega najbolj univerzalnih krojev, ki pristaja skoraj vsaki postavi. Ravne hlačnice ustvarijo uravnotežen videz in ne poudarjajo bokov ali stegen.

Široke hlače

Široke hlače so med največjimi modnimi trendi zadnjih let, a niso priljubljene le zaradi udobja. Ker mehko padajo ob telesu, zakrijejo predel bokov, stegen in trebuha ter ustvarijo elegantno silhueto.

Hlače s plisiranimi detajli

Marsikatera ženska se plisejev boji, a če so pravilno postavljeni, lahko naredijo veliko uslugo. Rahlo plisiran zgornji del hlač namreč ustvari več prostora v predelu trebuha in poskrbi za bolj sproščen videz.

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Temne barve še vedno delajo čudeže

Čeprav so modne barve letošnje zime zelo raznolike, imajo temni odtenki še vedno posebno mesto v garderobi. Črna, temno modra, čokoladno rjava in temno siva vizualno zožijo postavo ter ustvarijo bolj elegantno linijo. To pa ne pomeni, da se morate odpovedati svetlejšim odtenkom. Tudi bež ali smetanaste hlače lahko delujejo izjemno laskavo, če izberete kakovosten material in ustrezen kroj.

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Hlače, ki pogosto poudarijo trebuh

Če želite preusmeriti pozornost stran od trebuha, ni pomembno le, katere hlače izberete, temveč tudi katerim krojem se izognete. Modni strokovnjaki opozarjajo, da lahko nekateri modeli nehote poudarijo predel pasu in trebuha, četudi so trenutno v trendu.

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Med manj laskave izbire običajno sodijo hlače z zelo nizkim pasom, pretirano oprijeti modeli ter zelo tanki materiali, ki se oprimejo telesa. Previdnost ni odveč niti pri velikih žepih, gubah ali izrazitih okrasnih detajlih v predelu trebuha, saj lahko ustvarijo dodaten volumen. Veliko žensk opaža tudi, da pretesni pasovi pogosto razdelijo silhueto in poudarijo prav tisti del telesa, ki bi ga želele nekoliko prikriti.

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Katere hlače izbrati glede na tip postave?

Resnica je, da ne obstaja en sam model hlač, ki bi ustrezal vsem ženskam. Najboljši rezultat boste dosegle, če boste kroj prilagodile svoji postavi.

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Postava jabolko

Za ženske, ki največ kilogramov nosijo v predelu trebuha, so praviloma najboljša izbira hlače z visokim pasom in ravnim krojem. Takšni modeli ustvarijo bolj uravnoteženo silhueto in preusmerijo pozornost stran od srednjega dela telesa.

Postava hruška

Če so boki in stegna širši od zgornjega dela telesa, so odlična izbira nekoliko širše hlačnice, kot so modeli wide-leg ali palazzo. Ti ustvarijo bolj harmonična razmerja med zgornjim in spodnjim delom telesa.

Peščena ura

Ženske s poudarjenim pasom naj posegajo po modelih, ki to prednost še dodatno poudarijo. Odlična izbira so elegantne hlače z visokim pasom, ki lepo sledijo liniji telesa.

Močnejša postava

Za močnejšo postavo so pogosto najbolj laskave mehko padajoče hlače brez dodatnih gub, velikih žepov ali masivnih okrasnih detajlov. Takšni modeli delujejo elegantno in hkrati zagotavljajo veliko udobja.

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Pozornost namenite tudi materialu

Pri izbiri hlač je material pogosto pomembnejši od same številke. Izogibajte se pretanko tkanim materialom, ki se oprimejo telesa in poudarijo vsak pregib.

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Veliko boljša izbira so: debelejši bombaž, kakovostna viskoza, mešanice z elastanom, strukturirane tkanine, ki lepo držijo obliko. Takšni materiali poskrbijo za lepše prileganje in bolj uglajen videz.

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Ta stilski trik naredi največjo razliko

Ena najpogostejših napak je, da daljše majice ali puloverje nosimo čez pas hlač. S tem pogosto skrijemo najožji del telesa in ustvarimo bolj škatlasto silhueto. Stilisti zato priporočajo, da vsaj sprednji del zgornjega kosa rahlo zataknete za pas hlač. Na ta način poudarite pas, hkrati pa ustvarite bolj uravnotežena razmerja.

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Kateri čevlji se najbolje podajo k takim hlačam?

Pravi par čevljev lahko učinek dobro izbranih hlač še dodatno okrepi. Hlače z visokim pasom se najlepše podajo k salonarjem, gležnjarjem s peto, koničastim mokasinom in škornjem do kolen. Tudi elegantne superge so lahko odlična izbira, še posebej, če so v podobnem odtenku kot hlače. Stilisti ob tem pogosto svetujejo preprost trik: če so čevlji in hlače podobne barve, so noge videti daljše, celotna postava pa bolj vitka. Ravno zato je kombinacija temnih hlač in temnih čevljev ena najbolj priljubljenih med ženskami, ki želijo ustvariti eleganten in podaljšan videz.

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Katere hlače ženskam po 40. letu najpogosteje priporočajo stilisti?

Če bi morali izbrati le en model, bi bila to kombinacija: visokega pasu, ravnega ali rahlo širokega kroja, temnejšega enotnega odtenka, kakovostnega materiala z malo elastana. Takšne hlače pristajajo različnim postavam, so primerne za službo, prosti čas in posebne priložnosti ter ostajajo modne iz sezone v sezono.

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Ni pomembna velikost, temveč kroj

Veliko žensk se osredotoča predvsem na številko na etiketi, vendar stilisti opozarjajo, da je za dober videz precej pomembnejši kroj. Pravilno izbrane hlače lahko optično zožijo pas, podaljšajo noge in ustvarijo lepo silhueto, ne glede na to, ali nosite številko 36 ali 46.

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